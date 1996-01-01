Гвинейцы хотели заработать на танкере ПМП

Принадлежащий ОАО "Приморское морское пароходство" (ПМП) танкер "Лучегорск" в понедельник был задержан у берегов Африки и отконвоирован в порт Конакри Республики Гвинея. Министерство транспорта РФ направило в МИД РФ обращение в связи с захватом российского судна.

По информации начальника отдела безопасности мореплавания ПМП Владимира ПЕСТЕЛЕВА, около 5 утра по судовому времени 21 августа к борту российского танкера "Лучегорск" пришвартовались 2 деревянные лодки с вооруженными людьми в форме морских сил Гвинеи. Визитеры поднялись на борт танкера и заявили капитану, что российское судно якобы незаконно находится в экономической зоне Гвинеи и за это должно уплатить штраф в размере $20 тыс. "Согласно спутниковым данным, танкер находился в экономической зоне Сьерра-Леоне, где обеспечивал топливом рыбацкие суда этой страны", - рассказал Владимир Пестелев.

По его словам, катера Сьерра-Леоне, охранявшие наш танкер и местных рыбаков, пытались перехватить российское судно, уже конвоируемое гвинейскими военными, но не успели сделать это в своих водах.

По данным "ЗР", "Лучегорск" могли отпустить уже в среду. По словам заместителя генерального директора - директора департамента флота ПМП Андрея СЫЧЕВА, "капитан нашего танкера дал показания в морской полиции Гвинеи и доказал, что его судно не нарушало границы экономической зоны Гвинеи". Как пояснил Сычев, "власти этой африканской страны зафиксировали, что какое-то судно в последние четыре месяца незаконно заходило в экономическую зону Гвинеи, но какое это было судно, они точно не знают".