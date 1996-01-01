Клещи все еще опасны

По утверждениям эпидемиологов, в Артеме практически не осталось ни одного безопасного места, где бы не поджидала неприятная встреча с клещами. И вдвойне неприятная - с клещами энцефалитными, сообщает официальный сайт г. Артема.

Есть одно действенное оружие против энцефалита - прививка, которую проводят по весне, а затем ежегодно ее ревакцинируют. Но в этом году позаботились о своей безопасности менее 1,5 тыс. человек. Цифры малоутешительные, тем более если учесть, что за помощью в травмпункт горбольницы N1 и кабинет инфекционных заболеваний горбольницы N2 ежедневно обращаются пострадавшие. На сегодня в лечебных учреждениях Артема зафиксировано уже 387 обращений. Настораживает тот факт, что из 74 детей наличие вируса клещевого энцефалита обнаружено у 6, среди взрослых - у 13 человек. По словам врача-эпидемиолога Артемовского отдела ФГУЗ "Центр гигиены, эпидемиологии в Приморском крае" Анны ШИПУНОВОЙ, 3 человека с заболеванием отправили на лечение в краевой центр. В прошлом же году был выявлен всего 1 случай заболевания клещевым энцефалитом.

Медики предупреждают, что при укусе ни в коем случае нельзя уничтожать коварное насекомое, а необходимо обратиться в ЛПУ и немедленно провести обследование клеща в клинической лаборатории. Анализ платный, но иммуноглобулин пациенту введут бесплатно, если подтвердится наличие занесенного вируса в крови. Всего в Артемовском ГО обработана лесная зона на 36 гектарах. Среди тех, кого заботит безопасность окружающей среды - базы отдыха "Приморье", "Морской берег", ДЗОЛ "Мыс Черепахи".