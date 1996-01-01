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По погранзонам прошлись пикетом

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В прошедшую пятницу во Владивостоке, в сквере возле памятника адмиралу НЕВЕЛЬСКОМУ, состоялся пикет против необоснованного введения на территории Приморского края пропускного режима для граждан РФ. Организатор пикета - правозащитная организация "Свобода выбора".

Вопиющие планы по введению на приграничных территориях страны режима закрытых зон вызвали резко негативную реакцию. Приморье не стало исключением, поскольку дальневосточников приказ главы российских "чекистов" ПАТРУШЕВА ударил, что называется, ниже пояса. В частности, при голосовании на сайте ZRPRESS.RU против этого шага Москвы высказалось более 70% человек.

Тому, что фээсбэшники не просчитали таких последствий, есть два объяснения. Это может говорить о качестве работы сегодняшних российских спецслужб, эксперты которых не в состоянии сделать простого анализа последствий принятия того или иного решения. Другая версия - для господина Патрушева, как обычного столичного чиновника, даже в солидном обличии руководителя ФСБ, Россия заканчивается за Садовым кольцом. Думается, вторая версия более реальная, учитывая вал непродуманных, нелепых и часто, ввиду оторванности от жизни, просто невыполнимых решений, так и сыплющихся на головы дальневосточников из Москвы.

Вот "Свобода выбора" и взялась напомнить небожителям, что у людей, которым недоступны столь любимые избалованными москвичами средиземноморские курорты, негоже отбирать тавричанские дачи и хасанские пляжи.

Как заявил лидер "Свободы выбора" Владимир ЛИТВИНОВ: "Это возврат к советским временам. Мы не понимаем, зачем нужно защищать российскую территорию от россиян?".

К чести, приморских пограничников они не стали прятаться за стенами погрануправления, а пошли, как говорится, в народ. В частности, было заявлено, что введение пропускного режима, вероятно, затянется, так как соответствующие правила, как обычно, застряли в коридорах верховной власти. И. о. начальника Приморского погрануправления ФСБ РФ Вячеслав БИРЮКОВ, в частности допытывался: "Кому из здесь присутствующих помешали въехать в погранзону?!".

Любимые и уважаемые приморцами пограничники (вспомним хотя бы Даманский) оказались крайними, и они по долгу службы вынуждены выполнять даже самые бестолковые решения своего руководства, не говоря уже о том, что им хочется спасти лицо своей "конторы". Получается, конечно, сумбурно и нервно. Что и понятно, ведь испокон веков привыкшим охранять и защищать свой народ и землю пограничникам никак не идет роль "вертухаев", которые будут этот самый народ шмонать на пляжах, пытаясь выудить из стрингов какой-нибудь вышедшей из моря туристки-Афродиты краснокожую паспортину гражданина великой страны. Да и пропуск в погранзону, конечно...

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