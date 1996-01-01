С трапа самолета - в СИЗО

Первореченский районный суд Владивостока удовлетворил ходатайство прокуратуры Приморского края о заключении под стражу Владимира ПЕТРАКОВА по подозрению в покушении на убийство.

Прокуратура расследует дело по факту покушения на убийство мужчины, фамилия которого не разглашается в интересах следствия. По подозрению в совершении задержаны предприниматели Владимир Петраков и Петр НИКУЛИН.

В отношении обоих вечером в воскресенье 9 июля суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Для расследования уголовного дела создана следственная группа, сообщила старший помощник прокурора Приморского края Ирина НОМОКОНОВА.

Авторитетов-предпринимателей в пятницу задержали в аэропорту Владивостока оперативники УБОПа УВД ПК, но официально эту информацию не подтверждают - запретила прокуратура. Милиционеры посчитали, что подозреваемые по нескольким громким делам хотят покинуть пределы Приморья, хотя ни у одного из них не было на это каких-либо ограничений со стороны правоохранительных органов.

Петраков и Никулин подозреваются в организации покушения, между тем буквально 2 месяца назад было зарегистрировано покушение на самого Петракова - ему в машину подложили взрывное устройство. Однако оно было обезврежено, а позже появилась информация о том, что это была инсценировка.