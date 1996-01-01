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В летних кафе подают на ядовитой посуде
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями краевого УВД установлено, что в пляжных закусочных в бухте Лазурная использовалась китайская посуда из меланина, сообщили в пресс-службе УБЭП.
После проверки нескольких точек общественного питания возбуждено 4 уголовных дела по статье 238 УК РФ . Исследования экспертов показали, что выделение формальдегида в изъятой посуде превышает допустимую норму в десятки раз. Специалисты утверждают, что пластиковая посуда при соприкосновении с горячими продуктами выделяет тяжелые металлы, поэтому не может использоваться для пищевых целей.
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