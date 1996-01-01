Начался суд по делу о пожаре

В Первореченском районном суде Владивостока состоялось предварительное заседание по делу о пожаре 16 января в офисном центре "ПромстройНИИпроекта", в котором погибли девять сотрудниц Сбербанка.

Обвинения в нарушении правил пожарной безопасности предъявлены одному из собственников здания - предпринимателю Виктору МАРЧЕНКО, а также управляющей Приморским отделением 8635 Сбербанка России Людмиле ФЕОФАНОВОЙ и старшему инженеру головного офиса Приморского отделения Сбербанка Виктору ХАНИКОВУ. Пожарный инспектор Алексей ЛОБАНОВ и его начальник, руководитель отдела Госпожнадзора Первореченского района Владивостока МЧС Сергей ЛУЗГАН обвиняются в халатности, повлекшей смерть людей, и должностном подлоге.

Обвиняемые, которые находятся под стражей, уверены в своей невиновности. Защита выступила с ходатайством об изменении меры пресечения в отношении подсудимых, но оно было отклонено.