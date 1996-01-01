Американцы нашли у нас поддельный кофе

На складе индивидуального предпринимателя в Хабаровске обнаружены 1422 банки контрафактного кофе "Максвелл Хаус". Об этом сообщает Хабаровская краевая прокуратура.

В прокуратуру обратился представитель американской компании "Крафт Фудс Холдинг, ИНК" с заявлением о том, что на территории Хабаровского края реализуют кофе с незаконным использованием товарного знака "Максвелл Хаус". Предпринимателя КУЗНЕЦОВА поймали с поличным, обнаружив банки поддельного кофе у него на складе. Возбуждено дело об административном правонарушении.