Корунд оказался стразом

При проведении таможенного оформления теплохода "Полесье-18" на пункте пропуска "Хабаровск-пассажирский" у гражданина КНР были обнаружены незадекларированные камни из синтетического корунда и фианита.

Камни ввозились в Россию, по словам нарушителя, для передачи русскому ювелиру. Т. е. товаром для личного потребления не являлись и нуждались в обязательном декларировании с уплатой всех причитающихся таможенных платежей. Ориентировочная стоимость - 30 тыс. руб.