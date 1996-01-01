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Поймали спекулянта электроэнергией
Группа по охране удаленных объектов службы безопасности ОАО "Хабаровскэнерго" по Комсомольску-на-Амуре и Комсомольскому району на прошлой неделе пресекла деятельность спекулянта, который извлекал выгоду из незаконной продажи электроэнергии.
Предприятие ОАО "Амурэнергоремонт", базирующееся в Комсомольске-на-Амуре, закупало у естественного монополиста согласно договору электроэнергию по тарифной ставке 1 руб. 12 коп. за киловатт. А вот арендаторам, семи организациям, которые разместились в здании предприятия, электричество перепродавалось уже по цене 2 руб. 52 коп. за киловатт. По Гражданскому кодексу Российской Федерации право на такой вид деятельности может дать только соответствующий договор с ОАО "Хабаровскэнерго", а никаких подобных документов, по сообщению руководителя группы службы безопасности Андрея ВОРОБЬЕВА, не было и в помине.
В таком духе руководство "Амурэнергоремонт" строило отношения с арендаторами в течение полутора-двух лет, при этом в год только с одного "гостя" в результате незаконной торговли электроэнергией предприятие получало свыше 30 тыс. руб.
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