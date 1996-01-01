Погранзона упадка

Новый пограничный режим, существенно ограничивший свободу передвижения приморцев по территории края, да и еще введенный без всякого предупреждения в самый разгар сезона отпусков, вызвал адекватную реакцию общества.

Пока первые лица в крае хранят по этому поводу молчание и изучают конъюнктуру, ситуацию по просьбе "ЗР" комментируют: директор Тихоокеанского института географии ДВО РАН академик РАН Петр БАКЛАНОВ, директор Тихоокеанского центра стратегических разработок профессор Михаил ТЕРСКИЙ, депутат Законодательного собрания Приморского края Николай МАРКОВЦЕВ и генеральный директор информационно-аналитического агентства "Приморье" Владимир СТЕГНИЙ.

Петр Бакланов: "В Китае граница - туристический объект, а у нас?"

- Боюсь, что принятое решение вызовет много негативных последствий. Во-первых, из комплексного эффективного освоения исключаются большие территории. Соответственно из бюджетов местных муниципальных образований выпадут и доходы от их использования. Во-вторых, очень большие участки побережья перестанут быть излюбленными местами отдыха. В-третьих, оно точно не улучшит российский международный имидж, инвестиционную привлекательность наших приграничных регионов. Тем более, что западная пресса всегда склонна "слегка" преувеличивать страхи, связанные с Россией. И что теперь думать нашим согражданам бывших советских республиках, которых правительство собирается приглашать переселяться на Дальний Восток? Не удивлюсь, если теперь получится наоборот - увеличится количество семей, уезжающих из нашего края.

Что касается контрабандистов, то они же контрабанду не через тундру везли, а дорогами всем известными, по поддельным документам. И что им сейчас помешает те же документы подделать, подкупить кого надо? Просто стоить будет дороже. И "плохие ребята" из Китая как грабили нашу тайгу, так и будут грабить. Им теперь даже просторнее - меньше риска столкнуться с кем-нибудь из русских.

К слову, у наших китайских соседей некоторые участки государственной границы даже являются туристическими объектами. Я лично за небольшую плату подъезжал с китайской стороны к стыку границ трех государств - России, Китая и КНДР. Там, естественно, стоит пограничный пост. Но рядом с ним расположена смотровая площадка, с которой можно посмотреть и на Россию, и на Корею, и даже купить там соответствующие сувениры.

Странно и то, что, готовя такой шаг, правительство ничего не объяснило. Уверен, что логику и мотивы такого решения не понимает и 99% россиян.

Михаил Терский: "Мы выгоды своей не понимаем".

- Вся международная экономика строится на свободных режимах. Чем выше мобильность людей, тем выше и доходы территории. Как только начинаются ограничения, любые - административные, пограничные, то сразу снижается экономическая активность и ее инвестиционная привлекательность. Если закрыт или ограничен въезд в Большой Камень, то будут стоять пустыми кемпинги, туристические базы, которые прежде заполнялись приморцами, хабаровчанами, благовещенцами...

России чрезвычайно повезло, что на Востоке, в отличие от Запада, ее соседями являются сегодня супердержавы - Китай, Япония, США. Любая другая страна могла бы только мечтать о таких соседях. Но у России почему-то над экономической целесообразностью преобладает глобальный страх перед экономической мощью своих соседей. Правительство, видимо, не видит способа извлечь из этого соседства стратегическую выгоду для страны. И поэтому устанавливает "железные двери" и "кодовые замки".

На мой взгляд, пограничный режим может служить только средством защиты местного неэффективного бизнеса от международной конкуренции и прямых инвестиций. Кроме того, он позволит "по блату", между "своими" распределять муниципальные земли.

Николай Марковцев: "Чиновники все приберут к рукам".

- Мне кажется, что дело здесь совсем не в укреплении границы, а в создании зон, специально закрытых от народа. В интересах чиновников. Может быть, там рыбалка хорошая, или охота, или гребешок с трепангом еще не перевелись... Где вы видели границу на островах Рейнеке и Рикорда? На словах, конечно, у всех жителей Приморья права будут равные, а на деле в самые лучшие места только по блату и можно разрешение получить.

Другая выгода для власти заключается в том, что вся информация из закрытых территорий будет фильтроваться. Какая там экологическая ситуация, может, радиация или еще какая гадость, в каких условиях там народ живет, - никто уже знать не будет. Ведь даже само это решение о пограничных зонах принималось без всякого обсуждения -кулуарно. Считаю, что краевое Законодательное собрание должно обязательно вмешаться и направить обращение к президенту.

Владимир Стегний: "Все утрясется... со временем".

- Я внимательно прочитал распоряжение о "новом" пограничном режиме и пришел к выводу, что ничего нового в нем нет. И какие бы заявления ни делало руководство ФСБ о новом качестве приграничных отношений, о том, что граница должна соединять, а не разделять государства, документ этот по сути своей возвращает нас в советские времена. Хотя и тот режим, который существовал на границе до последнего времени, назвать экономически целесообразным язык не поворачивается.

Пример - строительство российского участка "Приграничного торгово-экономического комплекса Пограничный-Суйфэньхэ". Если бы мы могли вводить туда рабочих-китайцев, завозить из Китая строительные материалы, сполна заплатив таможенную пошлину, то строились бы в три раза быстрее и в три раза дешевле. Скажем, пятизвездочная гостиница на китайской территории обошлась китайцам в $ 20 млн. Рядом, в 300 метрах, на российской стороне ПТЭКа она стоила бы уже $ 60 млн. За счет более дорогих материалов и рабочей силы.

И в советское время наши приграничные районы были экономически отсталыми территориями. А сегодня и того хуже. Единственная возможность развивать их - сотрудничество с бурно растущими населенными пунктами и предприятиями китайской стороны.