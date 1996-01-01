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Салон красоты украл у энергетиков почти миллион рублей
В одном из салонов красоты Хабаровска "креативные" сотрудники научились использовать некий механизм, который позволял отключать прибор учета израсходованной электроэнергии.
Как сообщили в пресс-службе ОАО "Хабаровскэнерго", это обнаружилось в ходе очередной плановой проверки абонентов энергокомпании службой экономической безопасности Энергосбыта. Специалисты энергокомпании оценивают ущерб почти в 1 млн руб.
Безучетное использование электроэнергии в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях (ст. 7.19) грозит наложением на должностных лиц административного штрафа от 30 до 40 МРОТ, на юридических - от 300 до 400 МРОТ. Меры уголовной ответственности предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет, штрафы - до 300 тысяч рублей (ст. 165 УК РФ).
С начала июня 2006 г. энергетики выявили и пресекли более 500 случаев нелегального использования электроэнергии на 5,8 млн руб. За это же время потребители, попавшиеся на воровстве электроэнергии ранее, выплатили в счет компенсации причиненного ими ущерба 3,76 млн руб.
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