Всплыл троянский долг

В отношении начальника таможни поселка Ванино (Хабаровский край) Андрея ТРОЯНА ванинской транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст.285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".

По версии следствия, в октябре 2004 г. Андрей Троян обратился к местным предпринимателям супругам ХМЕЛЕВЫМ с тем, чтобы они привезли ему из Японии джип Toyota Land Cruiser под видом запчастей. Троян сразу внес залог $7 тыс.

Примерно столько же он должен был заплатить предпринимателям после получения машины. Заказанный автомобиль был доставлен в Ванино, оформлен и вывезен из порта, после чего, как утверждает следствие, Троян благополучно "забыл" о долге. При этом он стал препятствовать Хмелевым в их предпринимательской деятельности, подолгу задерживая привезенные ими из Японии машины на складах временного хранения. Хмелевы стали терять как деньги, так и клиентов. Так продолжалось до мая 2006 года.

Затем, по версии следствия, Троян предложил Хмелевым сделку: он больше не препятствует их бизнесу, а за это они дают ему расписку о том, что он произвел с ними полный расчет за привезенную два года назад машину. Хмелевы обратились в транспортную прокуратуру Ванино, которая вскоре возбудила в отношении начальника таможни уголовное дело.

В настоящее время Андрей Троян отстранен от занимаемой должности и находится в пос. Ванино под подпиской о невыезде. Транспортной прокуратурой ведется следствие.