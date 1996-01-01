Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Всплыл троянский долг
В отношении начальника таможни поселка Ванино (Хабаровский край) Андрея ТРОЯНА ванинской транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст.285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".
По версии следствия, в октябре 2004 г. Андрей Троян обратился к местным предпринимателям супругам ХМЕЛЕВЫМ с тем, чтобы они привезли ему из Японии джип Toyota Land Cruiser под видом запчастей. Троян сразу внес залог $7 тыс.
Примерно столько же он должен был заплатить предпринимателям после получения машины. Заказанный автомобиль был доставлен в Ванино, оформлен и вывезен из порта, после чего, как утверждает следствие, Троян благополучно "забыл" о долге. При этом он стал препятствовать Хмелевым в их предпринимательской деятельности, подолгу задерживая привезенные ими из Японии машины на складах временного хранения. Хмелевы стали терять как деньги, так и клиентов. Так продолжалось до мая 2006 года.
Затем, по версии следствия, Троян предложил Хмелевым сделку: он больше не препятствует их бизнесу, а за это они дают ему расписку о том, что он произвел с ними полный расчет за привезенную два года назад машину. Хмелевы обратились в транспортную прокуратуру Ванино, которая вскоре возбудила в отношении начальника таможни уголовное дело.
В настоящее время Андрей Троян отстранен от занимаемой должности и находится в пос. Ванино под подпиской о невыезде. Транспортной прокуратурой ведется следствие.
Новости тематики
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
- Более 600 млн задолжали работодатели своим работникам на Дальнем Востоке
Новости раздела
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством