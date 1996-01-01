Смыло миллион рублей

В ночь с 28 на 29 июня в результате разлива реки Урми затопленными оказались 149 дворов в таежном поселке Кукане. Хотя о приближении большой воды поселковые власти были предупреждены заранее, избежать серьезных последствий это не помогло.

В Кукане готовились встретить обычный паводок, а по улицам прошел водяной вал высотой около метра. Почти двое суток перебраться с одной улицы поселка на другую можно было только на лодке. Специалисты отдела по делам ГО и ЧС администрации Хабаровского района начали оценку масштабов разрушений утром 30 июня, когда массы воды уже унесло ниже по течению Урми. "Масштабы достаточно серьезные. Не было такого наводнения лет 40. Если раньше только огороды топило, то теперь вода и в дома зашла", - говорит начальник отдела по делам ГО и ЧС Хабаровского района Валерий МИТУСОВ. Глава поселковой администрации Валерий КОНДАКОВ и вовсе считает этот паводок самым крупным за всю историю Кукана. По его мнению, ущерб от стихийного бедствия составил никак не меньше миллиона рублей. Примерно в такую сумму поселковый глава оценивает затопленные огороды и пасеки, разрушенные постройки, пропавший скот.

Пострадавшим от наводнения районные власти обещают выплатить компенсацию. Однако просьбы местных жителей построить дамбу остаются без ответа. Возведение защитных сооружений в Кукане признано нецелесообразным: слишком сложный и дорогой проект для глухого таежного поселка. "Лучшим вариантом было бы переселение людей в другие населенные пункты края, но это пока только планы", - поделился своим мнением с "ЗР" один из районных чиновников. Кукан уже второй десяток лет находится в своеобразном "анклаве": единственная дорога, соединяющая эту часть Хабаровского края с внешним миром, пролегает через Еврейскую автономию. Трасса давно в аварийном состоянии, но соседи содержать дорогу не обязаны, а администрация Хабаровского района по закону не может вложить в ее реконструкцию ни рубля. Во время последнего паводка на дороге смыло сразу несколько мостов, после чего предприниматель из Биробиджана, поставляющий мазут для поселковой электростанции, отказался выпускать свой транспорт на разбитую трассу.