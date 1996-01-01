Семья цыганская "разбита"

Две цыганские семьи покинули Хабаровск. Сделать это их заставила межведомственная комиссия по борьбе с наркотиками при администрации города.

В минувший четверг в большом зале мэрии состоялось очередное заседание этой комиссии. Представители УВД, таможни, общественных организаций и отдела по работе с детьми и молодежью обсуждали проблемы злоупотребления наркотиками и их незаконный оборот. Место председателя комиссии Валерия КАЗАЧЕНКО, пропустившего заседание "по объективным причинам", заняла Надежда МАЛЬЦЕВА, начальник регионального отдела межведомственного взаимодействия Роснаркоконтроля.

Представители хабаровской таможни своим единственным достижением назвали задержание в международном терминале гражданина РФ с 0,29 г гашишного масла. "Но это не наша проблема - наркотики проникают в край, минуя наши посты, из других краев и областей", - пытался оправдаться таможенник, в качестве выхода из ситуации назвавший значительное обновление личного состава. Его выступление закончилось словами: "Со многими мы уже распрощались".

В пример таможне председатель комиссии поставила работу УВД на транспорте. Показатели этого ведомства смотрелись по сравнению с таможенными намного выигрышнее. Так, за минувшие полгода сотрудники УВДТ задержали по 2 кг героина, опия и наркотиков каннабиоидной группы (гашиша и конопляного масла). Также к уголовной ответственности привлечено 34 человека.

Начальник отдела по работе с детьми и молодежью Татьяна ДЕНИСКИНА сделала акцент на акциях по профилактике наркомании. По словам Денискиной, за первое полугодие 2006 в них приняло участие до 5000 детей и подростков. Почти 2 тыс. детей участвовали в акциях, проведенных Роснаркоконтролем.

Тем не менее ситуация с наркотиками остается достаточно тяжелой. Хабаровские власти смотрят на опыт других регионов и планируют применять его к местным условиям. Так, широко обсуждался вопрос о целесообразности использования опыта екатеринбургской общественной организации "Город без наркотиков".

"Их методы работы нам вполне подходят", - заключила Надежда Мальцева. В число таких методов вошли более тесное взаимодействие между ведомствами, работа с судьями, продолжающими ограничивать наказание наркодилеров условными сроками, с медицинскими учреждениями.

На заседании была зачитана аналитическая записка, касающаяся цыганской диаспоры Хабаровска. Надежда Мальцева отметила, что из пяти проживавших в краевой столице кланов к настоящему моменту осталось лишь три. Две семьи, "разбитые" в ходе нескольких оперативных мероприятий, теперь разрозненно проживают в других субъектах Федерации.

В итоге было решено начать работать еще лучше и слаженней. Пока же единственным конкретным предложением стала рекомендация УВДТ организовать антинаркотическую рекламу на хабаровских вокзалах и в аэропортах.