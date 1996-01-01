Больше видишь - хуже спишь

Специалисты регионального управления ФСКН по Хабаровскому краю будут получать данные спутникового мониторинга. Решение задействовать Федеральное космическое агентство в борьбе с распространением зелья принято в конце июня на заседании межведомственной комиссии при полномочном представителе Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Подобные работы в рамках целевой программы "Комплексные меры противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" уже проводятся в Центральном, Сибирском и Южном федеральных округах.

Досье На Дальнем Востоке по данным правоохранительных органов, в 2005 году было конфисковано 27% всей изъятой по стране марихуаны и более 59% гашишного масла.

Однако на июньском заседании в полпредстве наркополицию пожурили за работу "по старинке". Со следующего года для разведки зарослей конопли на территории округа будет использоваться мощная орбитальная группировка - 23 спутника.

Недавно сотрудники Центра наблюдений Российского космического агентства побывали в Хабаровском крае и ЕАО, где проходило испытание новой системы слежения. Тестовыми полигонами стали заросшие коноплей брошенные сельхозугодия. Представители Роскосмоса провели съемку нескольких конопляных полей. "Наркосодержащие растения имеют свою спектральную характеристику. Причем в каждом районе она своя. Эти спектральные характеристики необходимо собрать, потом на их основе со спутников будут делаться замеры и вычисляться очаги", - объясняет технологию Александр СТЫКОВ, начальник центра космических наблюдений Российского космического агентства.

Досье Сбор спектральных характеристик и настройка космических аппаратов - первый этап программы. В дальнейшем спутники должны безошибочно разыскивать заросли канабиса на просторах Дальнего Востока.

"Нам обещали примерную площадь очага метр на метр. Фактически можно увидеть несколько кустов конопли в любом огороде", - говорит Игорь ЧЕБАРДАКОВ, начальник отдела регионального управления ФСКН по Хабаровскому краю.

Впрочем, следить за сельскими огородами со спутников не планируется. "Космическое око" будет направлено на труднодоступные территории, куда нога наркополицейских еще не ступала. В региональном управлении наркоконтроля к использованию технических новинок пока относятся настороженно. В своих интервью сотрудники управления подчеркивают достоинства системы спутникового мониторинга, но неофициальные комментарии звучат совершенно иначе.

В этом году борцы с наркотиками зафиксировали около 150 очагов дикорастущей конопли, ожидается, что благодаря спутникам эта цифра возрастет в несколько раз. Однако дополнительная техника и новые сотрудники в связи с запуском космического проекта наркополиции не положены. "Допустим, нам надо выехать в село Наумовка, заезжать нужно со стороны Биробиджана через Кукан. И это если еще дорога не размыта. А если под Охотском очаг найдут? Лучше бы вертолет подарили", - говорят специалисты наркоконтроля. В региональном управлении ФСКН опасаются, что просто не смогут добраться до многих очагов. Ведь то, что при взгляде с орбиты всего лишь небольшой участок суши, с земной точки зрения - непроходимая дальневосточная тайга.