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В Дальнегорске у МУПа увели 6 млн
Во Владивостокском арбитраже рассмотрено дело о признании правопреемником ООО "Юникс" по дебиторской задолженности Минфина РФ перед дальнегорским МУП ЖКХ. Заседание отложено на месяц по причине того, что, по имеющейся у правоохранительных органов информации, данный иск может быть частью мошеннического плана.
Напомним, в конце прошлого года юридическая служба дальнегорского МУП ЖКХ выиграла два иска у Минфина, отсудив 7,6 млн руб., в то время в отношении МУП ЖКХ действовала процедура конкурсного производства, а председателем ликвидационной комиссии был назначен Андрей НОВОСЕЛОВ. Получение выигранных коммунальщиками 7,6 млн было приостановлено Андреем НОВОСЕЛОВЫМ, назначенным на должность председателя ликвидационной комиссии тогдашним мэром Дмитрием ФОТЬЯНОВЫМ. Задолженность была выставлена на торги в марте этого года, по итогам конкурса победитель - ООО "Юникс", купившее задолженность за 1,1 млн руб. Далее должно было последовать решение арбитража. Однако сделка могла нанести значительный финансовый ущерб МУП ЖКХ, поэтому делом заинтересовалась местная ФСБ. Идет расследование.
Не правда ли, напоминает историю с "муповскими" 144 млн руб., случившуюся во Владивостоке? Только если чиновники краевого центра, подозреваемые в "перенаправлении" финансовых потоков, находятся под уголовным делом, то в Дальнегорске до ареста действующих лиц дело еще не дошло, но следствие уже ведется.
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