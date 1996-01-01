Китайцы подделывают даже чай

Набирает силу подделка эксклюзивного товара ООО "Стимул Трейд" - бутилированного чая марки "Wahaha".

Сотрудники Управления милиции по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке и исполнению административного законодательства (УМБППР и ИАЗ) за последние несколько месяцев провели 5 проверок во Владивостоке и Уссурийске. В результате выяснилось, что чай подделывают в Китае и ввозят в Приморье под видом фруктов и прочего дешевого товара.

Помимо этого сотрудники УМБППР и ИАЗ изъяли огромные партии контрафактной продукции - на складских помещениях, расположенных в районе станции Океанской, хранились бинокли, радиоприемники и рыболовные снасти японских и германских брендов, изготовленных в Китае и предназначенных для отправки на московский рынок. Объем товара достигает 3 тыс. единиц, а хозяином товара оказался гражданин КНР, сотрудники правоохранительных органов предполагают, что он может попытаться покинуть пределы России.