С возвращением в зону!

После долгого периода открытости и признания священного права человека на свободу передвижения по своей стране российские спецслужбы вдруг вспомнили, что охрана границ - не менее священный долг. Итогом такого прозрения стали несколько десятков приказов, рожденных титаническими усилиями сотрудников ФСБ и определяющих пределы пограничных зон в субъектах РФ. Правда, широко оповестить об этом население, как у нас водится, забыли.

В частности, приказ, касающийся Приморья, выглядит так: "Приказ ФСБ РФ от 14 апреля 2006 г. № 154 "О пределах пограничной зоны на территории Приморского края". Зарегистрирован в Минюсте РФ 11 мая 2006 г.

Регистрационный № 7793.

"В целях реализации статьи 16 Закона РФ "О Государственной границе" приказываю:

1. Пограничную зону на территории Приморского края, прилегающей к госгранице РФ с КНР и КНДР, установить в пределах:

в муниципальных образованиях "Пожарский район", "Дальнереченский район", "Лесозаводской район", "Кировский район", "Спасский район", "Черниговский район" - полосы местности до рубежа, исключая федеральную автомобильную дорогу "Уссури" Хабаровск - Владивосток.

в муниципальном образовании "Хорольский район" - территории сельских поселений Новодевицкое, Сиваковское, Хорольское.

в муниципальном образовании "Ханкайский район" - территории сельских поселений Ильинское, Камень-Рыболовское, Октябрьское, Новокачалинское, Комиссаровское, Первомайское.

в муниципальном образовании "Пограничный район" - сельское поселение Барабаш-Левадинское, городское поселение Пограничное.

в муниципальном образовании "Октябрьский район" - территории сельских поселений Покровское, Новогеоргиевское.

в муниципальном образовании "Уссурийский городской округ" - полосы местности до рубежа, проходящего: включая населенные пункты Улитовка, Борисовка, исключая населенный пункт Красный Яр.

в муниципальном образовании "Надеждинский район" - территории сельского поселения Тавричанское.

в муниципальном образовании "Хасанский район" - территории сельских поселений Барабашское, Безверховское, городских поселений Зарубинское, Краскинское, Посьетское, Приморское, Славянское, Хасанское.

в муниципальных образованиях "Шкотовский район", "Партизанский район", "Лазовский район", "Ольгинский район", "Кавалеровский район", "Тернейский район", "Город Дальнегорск" - полосы местности шириной 5 километров вдоль морского побережья.

а также все острова, находящиеся во внутренних морских водах РФ и входящие в состав территории муниципальных образований.

Исключить из пограничной зоны территории муниципальных образований "Город Владивосток", "Город Артем", "Город Находка".

Пограничному управлению ФСБ России по Приморскому краю организовать установку на въездах в пограничную зону на территории Приморского края предупреждающих знаков. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Пограничную службу ФСБ России.

Директор ФСБ РФ Николай ПАТРУШЕВ".

Ну, а дальше пока одни вопросы - на них приморские пограничники пока ответить не могут. Ждут, когда к ним поступят все соответствующие бумаги и инструкции: власти у нас, как известно, сильны задним умом - сначала принимают решение, а уж потом думают о последствиях.

Тем не менее уже сейчас хотелось бы поставить ряд вопросов. Например, чего это вдруг федералы вспомнили о погранзонах и как будет способствовать их воссоздание укреплению порядка на границе? Ведь, например, в Приморье главная головная боль на сухопутных рубежах - китайские ходоки, да местные браконьеры которые буквально разорили приграничную территорию, а приказ Патрушева касается больше внутренних границ пограничных зон... То есть, почему-то вдруг возникла необходимость изолировать приграничную зону от бесконтрольного проникновения туда нас с вами. Мы что, хуже тех же китайцев? Или шибко мельтешим перед суровыми очами "зеленых фуражек", мешая ловить нарушителей? Или, по агентурным данным, мы спим и видим, как бы "дернуть" в Китай не через Суньку, а "огородами"?... Объясните!

Не все понятно со сроками и механизмом введения новых правил. Кто-то говорит, что будет введен некий "санитарный" срок. Кто-то - что пограничники уже дают гостям без пропусков от ворот поворот. К примеру, Москве ведь невдомек, что в погранзону в Приморском крае попали практически все рекреационные зоны с "чистыми" пляжами и базами отдыха. Так, значит, прощай, так и не поднявший голову приморский туризм?! Представим: едет сегодня на Хасанщину турист "своим ходом" (а это значительный наш турконтингент) из внутренних районов, где нет погранорганов. Где ему тогда получать разрешение? Во Владивостоке? Хороший крюк! Сколько ждать ответа? Так и просится рифма: до конца лета?!. А если у людей уже путевки на руках? Может быть, проще сразу послать Приморье с его погранзонами куда подальше, подзанять денег, да и махнуть в какой-нибудь Таиланд? А что делать турфирмам и базам отдыха? Объясните!

Да что там туризм! Тысячи родственников, друзей, знакомых будут буквально стоять на ушах от вмиг изменившихся правил игры. И если жителю Владивостока более-менее понятно, куда идти за разрешением, то что делать уссурийцам? А куда податься в поисках заветной бумажки жителю, к примеру, Чугуевки или Анучино? Объясните!

А с какими документами? Объясните! И желательно во всеуслышание через телеканалы и радиостанции, газеты и плакаты!

В общем, будем ждать дальнейшего развития событий и комментариев. А в предварительные успокоительные заявления пограничников о том, что получить разрешение на въезд в зону можно будет без особых проблем, слабо верится. Просто потому, что мы живем в стране, в которой получение ЛЮБОГО документа от госструктур сопряжено с очередями, нервотрепкой, а то и откровенным унижением и, конечно же, поборами.

Будет ли под крышей ФСБ по-другому?..