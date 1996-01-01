Медузы-крестовики вышли на охоту

Пляжный сезон во Владивостоке находится на пике активности, и уже появились первые пострадавшие - зарегистрированы 5 случаев поражения людей медузой-крестовиком.

Как сообщила "ЗР" Галина ПОПОВА, заведующая центром острых отравлений "тысячекоечной" больницы, пострадавших от опасных медуз пока мало, 5 человек, но в скором времени ожидается повышение активности медуз-крестовиков, так как море в зонах отдыха Владивостока уже достаточно прогрелось и созданы все условия для их размножения. Кроме естественной причины - теплого моря, в этой ситуации не обошлось и без человеческого фактора. Несмотря на то что все места купания кому-то принадлежат и на многих пляжах взимается плата, нигде не проводятся работы по очистке дна от водорослей. А мелководье, поросшее травой, и грязная вода - настоящий рай для медуз.