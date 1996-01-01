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Летние кафе воруют электричество

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С массовым бездоговорным пользованием электрической энергией в последнее время столкнулись энергетики в Хабаровске. Множество летних мини-кафе с "грибками", магазинчиков на первых этажах жилых домов, киосков и торговых палаток выросло и в центре города, и на окраинах. Инспекция Хабаровского отделения Энергосбыта, занимающаяся обследованием абонентов энергокомпании из числа юридических лиц, просто не успевает отследить всех вновь подключившихся абонентов.

Как сообщили в пресс-службе ОАО "Хабаровскэнерго", справиться с таким наплывом "бездоговорников" инспекции Энергосбыта помогают рейдовые бригады службы экономической безопасности (СЭБ). Они в массовом порядке проверяют абонентов на предмет наличия у них договора на энергоснабжение. В случае отсутствия такого договора абонент подлежит отключению от энергоснабжения. Так только в июне в Хабаровске и Хабаровском районе было обнаружено 76 самовольных подключений к электрическим сетям.

Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает наказание за самовольное подключение к электросетям в виде административного штрафа от 30 до 40 МРОТ (для должностных лиц), от 300 до 400 МРОТ (для юридических лиц). По Уголовному кодексу (ст. 158, 165 УК РФ) хищение электроэнергии наказывается штрафом до 300 тысяч рублей, обязательными работами от 120 до 180 часов, исправительными работами на срок до 1 года, арестом до 4 месяцев или лишением свободы на срок до пяти лет.

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