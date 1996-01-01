Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Летние кафе воруют электричество
С массовым бездоговорным пользованием электрической энергией в последнее время столкнулись энергетики в Хабаровске. Множество летних мини-кафе с "грибками", магазинчиков на первых этажах жилых домов, киосков и торговых палаток выросло и в центре города, и на окраинах. Инспекция Хабаровского отделения Энергосбыта, занимающаяся обследованием абонентов энергокомпании из числа юридических лиц, просто не успевает отследить всех вновь подключившихся абонентов.
Как сообщили в пресс-службе ОАО "Хабаровскэнерго", справиться с таким наплывом "бездоговорников" инспекции Энергосбыта помогают рейдовые бригады службы экономической безопасности (СЭБ). Они в массовом порядке проверяют абонентов на предмет наличия у них договора на энергоснабжение. В случае отсутствия такого договора абонент подлежит отключению от энергоснабжения. Так только в июне в Хабаровске и Хабаровском районе было обнаружено 76 самовольных подключений к электрическим сетям.
Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает наказание за самовольное подключение к электросетям в виде административного штрафа от 30 до 40 МРОТ (для должностных лиц), от 300 до 400 МРОТ (для юридических лиц). По Уголовному кодексу (ст. 158, 165 УК РФ) хищение электроэнергии наказывается штрафом до 300 тысяч рублей, обязательными работами от 120 до 180 часов, исправительными работами на срок до 1 года, арестом до 4 месяцев или лишением свободы на срок до пяти лет.
Новости тематики
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
Новости раздела
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В августе россиянам мало не покажется
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары