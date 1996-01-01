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Поймана российско-китайская ОПГ
Крупный канал контрабанды леса ценных пород в Китай перекрыт в Хабаровском крае. Как сообщили в отделе информации Главного управления МВД России по ДВФО, установлено, что организованная преступная группа, действующая под маркой хабаровской фирмы -экспортера леса и лесоматериалов ООО "Компания Пасифик", с обманным использованием документов неоднократно осуществляла контрабанду в КНР крупных партий леса ценных пород на общую сумму 2,7 млн рублей.
По фактам криминальной деятельности данной организованной преступной группы возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 188 УК РФ (контрабанда). Уже в рамках расследования уголовного дела и оперативно-розыскных мероприятий предотвращена еще одна попытка преступников контрабандно переправить в Китай 500 куб. м древесины ценных пород.
Контрабанда леса осуществлялась организованной преступной группой по Дальневосточной железной дороге в течение 2005-2006 гг. В группу входили граждане России и Китая. В настоящий момент установлен ряд лиц, причастных к данным фактам контрабанды леса. Проводится расследование.
В I полугодии 2006 года в ДВФО выявлено 28 фактов контрабанды леса и лесоматериалов, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период 2005 года.
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