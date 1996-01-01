В супермаркет "на охоту"

Пять процентов в цене товаров, которые мы покупаем, заложено на магазинные кражи. С ворами борются (или стараются бороться) рублем, общественным порицанием, кулаками, достижениями современной техники, однако, увы - хищений меньше не становится. 2-3% товарооборота любого крупного магазина списывается на клептоманов и банальных воров.

Точной статистики по кражам в супермаркетах нет, да и быть не может. Причин тому несколько: во-первых, схватить вора за руку удается лишь в одном - максимум двух случаях из десяти, во-вторых, как ни странно, сами магазины не спешат делиться такими цифрами. В пресс-службе УВД Хабаровского края корр. "ЗР" сообщили, что по воровству в супермаркетах у них статистики нет.

То, что кражи в магазинах существуют как факт, никто из представителей хабаровских супермаркетов не отрицал. Правда, было странно слышать от сотрудников одного из них, что никакой работы по профилактике данного вида преступлений у них не ведется. Да, собственная служба безопасности есть в "Народной компании" и "Тамаре", а в "Трех толстяках" и "Пеликане" работают сотрудники частных охранных агентств, но все эти магазины так или иначе страдают от краж и хищений.

Показателен разговор с директором одного из крупнейших на Дальнем Востоке супермаркетов "Любимые продукты" (НК-Сити): "Всю информацию по кражам ищите в журнале "Российская торговля". Там все написано". На мой вопрос, воруют ли в вашем магазине, был дан исчерпывающий ответ: "Ну а вы как думаете?".

Как обмануть "пищалку"

Оборудование системы "Анти-вор", установленное в большинстве хабаровских супермаркетов, не приносит ожидаемого результата. Так называемые "пищалки", которые реагируют на магнитные датчики, можно обмануть обычной бытовой фольгой или даже толстой газетой, завернув в нее, допустим, пачку сока. Нередко при своей средней стоимости в десятки тысяч долларов защитные комплексы элементарно оказываются неработающими.

Нередки случаи, когда охранники запускают посетителя в торговый зал с сумкой - либо по элементарному недосмотру, либо из-за того, что все ячейки для хранения уже переполнены.

Если охранник заметил покупателя, запихивающего в карман банку с кофе, или увидел через видеокамеру, то согласно закону о частной детективной и охранной деятельности он вправе задержать гражданина, совершившего посягательство на чужую собственность до приезда милиции. Согласно ст. 27.7 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ производить досмотр гражданина может только сотрудник милиции и в присутствии двух понятых, составив о том протокол.

Если покупатель был остановлен на выходе у "пищалки", то это задача охранников - доказать, что банка сгущенки, найденная в его сумке, была украдена в этом магазине, а не куплена в соседнем ларьке. Продавцы могут проверить товар по штрих-коду. Но даже совпадение штрих-кода не является доказательством факта воровства. А запретить гражданам проход в магазин со своими продуктами администрация супермаркета не вправе.

Как отметила начальник отдела по защите прав потребителей администрации г. Хабаровска Светлана ТКАЧЕНКО, "ни одного обращения граждан по поводу краж в супермаркетах и противоправных действий в их ведомство не поступало". С чем это связано - с повальной правовой безграмотностью или ленью доводить проблему до конца, сказать трудно.

Все, что плохо лежит

Безусловный лидер по хищениям - презервативы. По некоторым источникам, каждый третий презерватив украден в супермаркете. Далее с небольшим отрывом идут бритвенные принадлежности (станки, лезвия и т. д.), шоколадки, жевательная резинка, алкогольная продукция, чай и кофе.

В основном воровство происходит в так называемой "прикассовой" зоне, но понятно, что "география" краж этим местом вовсе не ограничивается. Воруют всё, что так или иначе находится в свободном доступе или, выражаясь понятным русскому человеку языком, плохо лежит.

Спад магазинного воровства происходит обычно летом, в середине осени число краж заметно растет, а пик приходится на зиму. Объяснение этому простое: в холода значительно легче спрятать украденный товар под одеждой. Широко известна байка о том, как один из посетителей супермаркета попытался вынести из магазина фарш, но был пойман с поличным, когда по лицу потекла бурая жидкость - пачка с мясом была спрятана под шапкой.

Чаще всего "на охоту" идут несовершеннолетние, и не из-за нужды, а из чувства азарта. Другая значительная категория похитителей - алкоголики, бомжи и т. п. Кражи, совершенные ими, как правило, легко пресекаются, поскольку действуют они, не предпринимая никаких предохранительных мер. Впрочем, в большинство магазинов подобных персонажей не пускают даже на порог.

"Улыбайтесь, вас снимают"

Во многих супермаркетах существует такая практика: при выявлении похитителя ему предлагается оплатить товар в тройном размере, а "выручка" переходит к задержавшему вора охраннику в качестве премии. Средняя зарплата охранника в супермаркете - 15 тысяч. В крупных сетевых магазинах, где ЧОПы работают по договору, чаще всего ответственность за хищения несут именно охранники. Поэтому зарплату им в конечном счете также платят покупатели.

На личном опыте могу засвидетельствовать тот факт, что компетентность охранников в большинстве случаев оставляет желать лучшего. Так, нет ничего проще, чем войти и выйти в супермаркет, минуя кассу. Надо лишь дождаться момента, когда вы окажетесь вне поля зрения охранника магазина. Это не так сложно. Тем более что в некоторых супермаркетах в целях экономии используются муляжи камер слежения.

В "Трех толстяках" посетителей предупреждают, о том, что за ними наблюдают, а по залу развешаны предупредительные таблички "Улыбнитесь, вас снимают", что по замыслу администрации призвано снизить напряжение - камеры слежения в "Толстяках" не заметить очень сложно. А вот в "Тамаре" и "Пеликане" таких табличек (равно, как и камер) обнаружить не удалось. Съемка там ведется действительно скрытая. В любом случае, надо знать, что видеозапись не может быть представлена в качестве законного доказательства преступления.

В некоторых магазинах воров фотографируют для специально вывешенного в зале стенда, в других заводят картотеки "проштрафившихся", чтобы в следующий раз сразу взять их на заметку, да и просто чтоб им было стыдно впредь попадаться людям на глаза. Подобные меры применяются в частности в сети магазинов "Три толстяка". Впрочем, случается, что жуликов воспитывают и кулаками, однако позволяют себе подобное лишь в тех случаях, когда абсолютно уверены в том, что на экзекутора не пожалуются.