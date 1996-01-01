Огненные улики

Страшному пожару 16 января в ПромстройНИИпроекте уже более полугода, но папки с делами той трагедии продолжают пухнуть. Впереди недели, если не месяцы детальных исследований виновности или невиновности каждого из пяти обвиняемых, аргументы обвинения и контраргументы защиты, дебаты сторон. "ЗР" уже предлагал читателям взгляд адвокатов некоторых фигурантов начавшегося процесса на трагедию и степень виновности каждого. Сегодня мы предлагаем версию следствия.

На вопросы "ЗР" отвечает начальник отдела по расследованию особо опасных дел прокуратуры Приморского края Владимир РАДМАЕВ.

- В процессе пять обвиняемых, но им инкриминируются разные статьи. В чем конкретно они обвиняются?

- Управляющая приморским отделением Сбербанка Людмила ФЕОФАНОВА, старший инженер организационного сектора административно-хозяйственного отдела отделения Сбербанка Виктор ХАНИКОВ и директор ООО "Восточная стена" Виктор МАРЧЕНКО привлечены к ответственности по статье 219 УК РФ. Они обвиняются в нарушении правил пожарной безопасности. Двое других - главный Государственный инспектор Первореченского района Владивостока Сергей ЛУЗГАН и его подчиненный старший инспектор отдела госпожарнадзора Первореченского района Алексей ЛОБАНОВ - в должностном подлоге (статья 292 УК РФ) и халатности (ст. 293 ч. 3 УК РФ).

- Почему привлечен к ответственности один из совладельцев здания Виктор Марченко?

- Мы выяснили, что офисный центр был сдан в эксплуатацию в 1996-98 гг. Поскольку здание строилось при долевом участии, то Марченко как один из дольщиков соразмерно вложенным деньгам получил свою долю площади - 7, 8 и 9 этажи здания. В 1996 г. он продал Сбербанку 8 и 9 этажи, оставив себе 7-й. Чуть позже он создает еще несколько компаний, в которых является учредителем, в результате ему принадлежит уже примерно 3 тыс. кв. м в офисном центре - примерно 40% от полезной площади.

- Но ведь он не сдал в аренду, а именно продал помещения Сбербанку, разве в этом случае Марченко продолжал нести ответственность за пожарную безопасность на проданных этажах?

- На проданных этажах - нет, но как один из собственников здания наряду с другими нес ответственность за пожарную безопасность в местах общего пользования - на лестничных клетках, например, где и возник пожар. К тому же пожар начался между 6 и 7 этажами, где находится дверь ООО "Восточная стена", принадлежащего Марченко. Мы полагаем, что именно в этом месте находилась курилка для сотрудников "Восточной стены".

- Удалось ли выяснить, что же находилось на лестничных маршах, что так способствовало распространению огня?

- Следствие полагает, что огонь начался от незатушенного окурка. С 6 по 9 этаж в лестничных пролетах хранились документы, преимущественно Сбербанка, предназначенные для сдачи в архив, но и "Восточной стены" тоже, списанная оргтехника, деревянные шкафы и прочее. Когда началось тление и появился дым, видимо, чтобы посмотреть, что случилось, охранник Сбербанка открыл дверь, огонь получил дополнительный кислород и тягу, образовался вихрь огня. Полностью выгорела дверь на 8 этаже, и огонь стал распространяться по помещению Сбербанка. Самые трагические события как раз и произошли с сотрудницами тех кабинетов, что находились напротив этой двери: в кабинетах были подвесные потолки, они быстро загорелись. К тому же женщины совершили ошибку, открыв окна.

- Владимир Иванович, какие выводы сделала следственная группа по действиям управляющей отделением Сбербанка Людмилы Феофановой?

- В то время, когда начался пожар уже в помещениях Сбербанка, в кабинете Феофановой шло совещание. Она пыталась звонить куда-то, сообщая о пожаре, но следствие полагает, что как руководитель она себя не реализовала, не организовала эвакуацию людей. А ее сотрудники, между тем, как выяснилось в ходе бесед с ними, сидели и ждали команд руководства, поскольку учения, как действовать в экстремальной ситуации, в банке не проводились, и люди не знали, куда бежать.

- А в чем заключается несоблюдение норм пожарной безопасности конкретно управляющей отделением Сбербанка?

- В 2001 г. пожарная служба проводила обследование помещений Сбербанка и установила 21 нарушение. Акт об этом от 14 февраля 2001 г. был подписан инженером по технике безопасности банка Виктором Ханиковым, в обязанности которого входило соблюдение норм пожарной безопасности.

- Но зимой 2001 г. Людмила Феофанова не возглавляла отделение Сбербанка?

- Подождите. 17 июля в том же году инспектор пожарной охраны А. БРОДОВИКОВ вновь посетил Сбербанк и обнаружил, что добрая половина его предписаний не выполнена. К этому времени с 4 июня 2001 г. отделение уже возглавляла Феофанова, значит, к моменту повторного визита инспектора уже полтора месяца как в ее функции входило соблюдение норм пожарной безопасности. И выданное еще зимой предписание инспектора она обязана была выполнять так же, как и предыдущий руководитель отделения банка.

- Обвинение в подлоге предъявлено пожарным инспекторам. В чем оно состоит?

- По версии следствия, Сергей Лузган, зная, что в здании "Промстройниипроекта" последняя проверка по соблюдению правил пожарной безопасности была проведена в феврале 2001 г. и выявила нарушения, не раз напоминал подчиненному Лобанову, за которым было закреплено здание, о необходимости проведения проверки. Но Лобанов этого не сделал, а Лузган не настоял. А когда 16 января произошла трагедия, Лузган, с целью избежать уголовного преследования и создать видимость благополучной работы, изготовил подложный акт № 583 от 30 июля 2004 г. о якобы проведенной проверке здания и склонил Лобанова подписать его.

- Какой срок наказания предусматривают обе статьи УК, инкриминируемые пяти обвиняемым?

- И 219, и 293 статьи УК РФ предусматривают максимальный срок наказания до 7 лет лишения свободы.

- Очевидцы пожара в офисном центре в большинстве своем считали, что действия пожарных, скажем так, были нерасторопны. Получили ли эти действия оценку?

- Ситуационную экспертизу действий пожарных 16 января проводили специалисты Восточно-Сибирского института МВД, там есть кафедра пожарного тушения. Результаты экспертизы идут к нам почтой. Как только будут получены - будет решаться вопрос по пожарным.

- Владимир Иванович, по вашим наблюдениям, эта трагедия научила чему-нибудь жителей нашего города?

- Про жителей не скажу, а вот то, что руководители компаний теперь явно понимают, что несут ответственность за пожарную безопасность и за жизнь своих сотрудников, видно. Я бываю во многих организациях и вижу: там, где не было планов эвакуации, огнетушителей и прочего, теперь все есть: установлены системы пожарной безопасности, есть указатели аварийных выходов и всякого хлама у выходов меньше стало.