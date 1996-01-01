Половину вместо целого

Хабаровскому краю компенсируют только 50% средств, затраченных на ликвидацию аварии на Сунгари. По расчетам руководства края, прямые затраты превысили 100 млн рублей.

Как заявил член Совета Федерации, представитель от правительства Хабаровского края в Совете Федерации Юрий СОЛОНИН, "хабаровскому краю зачли только часть - примерно 50 млн рублей, и эти средства будут в ближайшее время перечислены в бюджет края.

По расчетам руководства края, прямые затраты составили более ста миллионов рублей, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе Совета Федерации.

По словам сенатора, "когда случилась экологическая катастрофа на реке Сунгари, Хабаровский край, понимая, что федеральный центр очень далеко, взял на себя полностью все работы по ликвидации аварии и предотвращению дальнейшего распространения последствий этой аварии". В кратчайшие сроки были предприняты все необходимые меры. Была построена дамба, направившая в обход Хабаровска зараженные воды. "Основная нагрузка легла на Хабаровский край, на губернатора и региональный бюджет, так как пришлось отказываться от запланированных расходов и направлять средства на ликвидацию аварии", - заявил Солонин.

По его словам, сроки и объемы компенсации не в полной мере оправдали ожидания региона.

В том числе и потому, что благодаря предпринятым своевременно мерам руководству области удалось удержать под контролем масштабы бедствия. Это тот парадоксальный случай, когда успешная и качественная работа по ликвидации аварии становится аргументом для уменьшения суммы помощи из центра.

Солонин отметил, что "сегодня проблема выведена из разряда экстренных и чрезвычайных, а работу по полной ликвидации последствий аварии и восстановлению природного баланса надо продолжать еще длительное время".

В сфере обеспечения региона водными ресурсами, питьевой водой перед руководством края стоит более серьезная задача, на длительную перспективу - строительство Тунгусского водозабора. Хабаровчане тогда смогут получать питьевую воду не из Амура, а из сибирских и дальневосточных источников. На заседании правительства глава кабинета министров Михаил ФРАДКОВ сообщил, что программа такая разрабатывается, готовится ее финансовое обоснование на сумму около миллиарда рублей.