Минфин купит автомобиль, дешевый не предлагать

Минфин Хабаровского края приобрел для собственных нужд автомобиль более чем за 2 млн рублей, это значительно превысило предполагаемую сумму, выделенную бюджетом края.

В объявленном конкурсе на покупку приняли участие две компании ООО "Автохолдинг "Амур-моторс" и ООО "Автомир".

Требования к будущему авто минфин предъявлял жесткие, он должен быть произведен не ранее 2006 г. Однако министерство финансов нарушило объявленные условия и приобрело более дорогой автомобиль, чем предполагалось изначально. Один из участников конкурса ООО "Автохолдинг "Амур-моторс" обратился в Хабаровское УФАС с жалобой о нарушении условий конкурса заказчиком.

Как прокомментировали сотрудники УФАС Хабаровского края, проверка показала, что минфином действительно были нарушены условия договора, что привело к дополнительному расходованию бюджетных средств.

В итоге финансистам края пришлось распрощаться с новеньким авто за 2069034 руб. и провести новый открытый конкурс с соблюдением всех требований.