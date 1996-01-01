Список загрязнителей Сунгари будет расширен

В Китае составлен список предприятий, загрязняющих реку Сунгари - крупный приток Амура. В него вошли 46 компаний. Но китайские власти не исключают, что в ближайшее время он может быть значительно расширен.

"Эти 46 компаний являются всего лишь первой партией, многим предприятиям еще предстоит тщательная проверка", - заявил директор информационного отдела департамента по охране окружающей среды города Харбин МЭН Фаньфэн.