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"Нет" - торговле людьми!
Круглый стол "Роль взаимодействия общественных организаций, государственных и правоохранительных органов Приморья в решении проблемы торговли людьми в ДВ регионе" прошел вчера в краевой администрации.
Как сообщили в пресс-службе, в его работе приняли участие представители краевой администрации, УБОПа УВД Приморского края, международной организации Winrok International.
В числе организаторов мероприятия - краевой комитет по координации правоохранительной деятельности и Приморское молодежное общественное учреждение "Центр по профилактике социально значимых проблем".
В рамках "круглого стола" подвели итоги уличной акции "НЕТ торговле людьми!" и информационной кампании "Торговля людьми - реальная опасность наших дней", которая проводилась среди СМИ Приморья. Эти акции прошли в рамках подготовки к международному форуму "Объединение усилий государственных и некоммерческих организаций стран АТР в предотвращении торговли людьми. Лучший опыт и пути взаимодействия".
Напомним, международный форум стран АТР пройдет во Владивостоке 30 августа. Основная цель мероприятия - привлечь внимание широкой общественности к существующей проблеме торговли людьми.
Как сообщила заместитель председателя комитета координации правоохранительной деятельности Лилия ГОНЧАРУК, организаторы форума намерены объединить усилия всего сообщества в решении этой серьезной проблемы. Планируется участие представителей многих стран, правительственных структур, правоохранительных служб и общественных организаций.
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