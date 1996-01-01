Круглый стол "Роль взаимодействия общественных организаций, государственных и правоохранительных органов Приморья в решении проблемы торговли людьми в ДВ регионе" прошел вчера в краевой администрации.

Как сообщили в пресс-службе, в его работе приняли участие представители краевой администрации, УБОПа УВД Приморского края, международной организации Winrok International.

В числе организаторов мероприятия - краевой комитет по координации правоохранительной деятельности и Приморское молодежное общественное учреждение "Центр по профилактике социально значимых проблем".

В рамках "круглого стола" подвели итоги уличной акции "НЕТ торговле людьми!" и информационной кампании "Торговля людьми - реальная опасность наших дней", которая проводилась среди СМИ Приморья. Эти акции прошли в рамках подготовки к международному форуму "Объединение усилий государственных и некоммерческих организаций стран АТР в предотвращении торговли людьми. Лучший опыт и пути взаимодействия".

Напомним, международный форум стран АТР пройдет во Владивостоке 30 августа. Основная цель мероприятия - привлечь внимание широкой общественности к существующей проблеме торговли людьми.

Как сообщила заместитель председателя комитета координации правоохранительной деятельности Лилия ГОНЧАРУК, организаторы форума намерены объединить усилия всего сообщества в решении этой серьезной проблемы. Планируется участие представителей многих стран, правительственных структур, правоохранительных служб и общественных организаций.