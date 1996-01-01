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МЧС ищет помощи у прокуратуры

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Главное управление МЧС по Приморскому краю готовит обращение в краевую прокуратуру, чтобы правоохранительные органы приняли меры к руководителям муниципальных образований и арендаторам пляжей по обеспечению безопасности людей на воде, об этом сообщил начальник отдела ГИМС Приморского края Леонид МАКОВЕЦКИЙ.

Согласно печальной статистике спасателей, за последние дни в крае отмечен всплеск гибели людей на воде. Только за минувшую неделю погибли 6 человек. 15 июля 2 человека утонули в бухте Лазурная, где из-за резкой перемены ветра неожиданно поднялась огромная волна. В это время на пляже отдыхали сотни человек, многие из них были в воде, в том числе и дети. Большинство из них мини-цунами застало врасплох. Прибывшие на место спасатели сделали все возможное, но спасти всех не удалось. Женщину 52-лет из воды вытащили почти сразу, однако ей уже нельзя было помочь. Девочку 14-лет лет искали очень долго - ее тело выбросило на берег поздно вечером.

Кроме того, один человек утонул на пляже в районе станции Океанская. Также печальные случаи были зафиксированы в Дальнегорске, Анучинском и Пожарском районах. По мнению МЧС, на большинстве пляжей спасательные вышки хоть и есть, но пустуют, поэтому предотвратить гибель купающихся некому. Нет спасательных постов на пляжах Находки, Артема, где расположено множество баз отдыха, а также на озере Ханка.

Благополучнее ситуация в Большом Камне, где местные власти нашли средства для создания муниципальной спасательной службы. Всего в Приморском крае зарегистрировано 46 мест массового отдыха людей на воде, официально принято только 11. Так, во Владивостоке рекомендованы для отдыха пляжи на станции Санаторная и в бухте Лазурная. Согласно федеральному законодательству, органы местного самоуправления должны принять меры по обеспечению безопасности людей на воде, однако в большинстве районов края местные власти и арендаторы пляжей спасают людей только на бумаге.

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