Чем можно защитить Приморье

Небо над Южным Приморьем и в частности над Владивостоком охраняет 11-й корпус ПВО. Из средств, способных перехватывать северокорейские ракеты на дальних дистанциях, выделим дивизионы с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-300П. Дальность поражения у этих ЗРК составляет 150 км, высота - от 10 м до 25-30 км. Время развертывания 5 мин.

Из авиации для перехвата в небо готовы подняться дальние истребители-перехватчики МиГ-31 из авиаполка в окрестностях Чугуевки и фронтовые истребители Су-27, дислоцирующиеся в Угловом. В боевом снаряжении МиГи способны пролетать до 720 км, "сушки" - до 3900 км.

Кроме того, Южное Приморье могут прикрыть оставшиеся еще на плаву корабли Тихоокеанского флота. Прежде всего, это крейсер управляемого ракетного оружия "Варяг". Самым мощным средством противовоздушной обороны (ПВО) флагмана ТОФ являются ЗРК "Риф". Для непосвященных - это морской вариант комплекса С-300Ф.

На вооружении частей, включая соединения военно-морского флота, дислоцированных на данной территории, также имеются разнообразные средства ПВО средней дальности и ближнего рубежа: комплексы "Бук", установки "Шилка", "Тор", переносные ЗРК "Игла", "Стрела". Это для "гостей", которые прорвут дальние рубежи обороны.

Однако нет нужды говорить, что это оружие способно надежно работать лишь в комплексе с надежной работой радаров, разведки и пр. Свою роль играет и состояние самих средств ПВО. Ракеты из КНДР - не самое последнее чудо техники, но и наше вооружение разработано в 70-80-е годы прошлого века.

Также важна политическая воля руководства страны. Пока, кроме дипломатических реверансов, успокоительного бормотания военных и неуверенных заверений самого Главнокомандующего мы ничего так и не услышали. Промелькнуло даже слово "провокация". Помнится, именно его внушали командиры нашим воинам в июне 1941 года...