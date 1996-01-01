Округ в клеточку

Дальний Восток держит прочное лидерство по уровню преступности. Этот факт с сожалением констатировали участники международной научно-практической конференции "Россия и АТР: проблемы безопасности, миграции и преступности", проходившей в Дальневосточном государственном университете.

За 2005 г. на Дальнем Востоке на 5% увеличилось количество раскрытых преступлений, совершенных ОПГ. По 16 преступлениям, связанным с организацией преступного сообщества, и 19 фактам бандитизма уголовные дела направлены в суд. 60 уголовных дел возбуждено против лидеров и активных членов преступного сообщества "Общак". К уголовной ответственности привлечено 20 лидеров организованных преступных группировок и 4 организатора преступного сообщества. Только в Приморском крае за 2005 г. почти в 2 раза выросло число преступлений, совершенных ОПГ (867 преступлений), в том числе в 2,5 раза - преступлений, связанных с наркотиками (215), в 1,5 раза - экономической направленности.