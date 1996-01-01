Web-мошенники забросили сеть

В последнее время в рунете участились случаи мошенничества с использованием web-сайтов. Пользователю предлагают различные финансовые услуги и просят их оплатить платежными банковскими картами международных платежных систем, таких как VISA и MasterCard.

Ничего не подозревающему клиенту предлагают заполнить электронные формы и указать реквизиты пластиковой карты, включая пин-код. При этом передача конфиденциальной информации ведется без использования защищенных протоколов информационного обмена.

"Это и ряд других признаков дают основание полагать, что под такими предложениями маскируются мошеннические действия, известные как "фишинг", то есть "заманивание" пользователей с целью раскрытия конфиденциальной информации посредством использования поддельных web-сайтов", - комментируют специалисты Отдела внешних и общественных связей Банка России по Приморскому краю.