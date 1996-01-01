Курортный сезон обещает быть горячим

За летние месяцы население пригородных здравниц значительно увеличилось, к сожалению, вслед за отдыхающими уже потянулись и преступники самых разных криминальных профессий.

Особенно распространенные "специальности" представляют мошенники всевозможных мастей - так называемые "кидалы-каталы", наперсточники, фальшивомонетчики, торговцы подделками, аферисты, клофелинщицы. Анализ ежегодной статистики свидетельствует о том, что в разряд самых популярных в преступной среде "курортных" преступлений попадают именно кражи и мошенничества. Практика показывает: в группу риска неизменно попадают любители азартных игр и сексуальных приключений - именно на них охотятся шулеры.

Для того, чтобы защитить граждан от преступных посягательств, этим летом будет значительно увеличено количество патрульно-постовых нарядов в местах отдыха граждан, а посты ГАИ будут дополнены сотрудниками криминальной милиции. Также будет усилена охрана объектов железнодорожного, воздушного и морского транспорта. Кроме того, в местах большого скопления людей планируется установить стационарные установки "гражданин - милиция", посредством которых можно немедленно сообщить в правоохранительные органы о правонарушении.

Приморская милиция сегодня располагает всем необходимым арсеналом сил и средств для оказания квалифицированной помощи попавшим в беду согражданам. Но для того, чтобы работа была максимально эффективной, необходимы доверие и поддержка населения. Если кто-то из вас располагает информацией, представляющей интерес для правоохранительных органов, ее можно конфиденциально передать работникам органов внутренних дел по "телефонам доверия" либо обратиться в ближайшее отделение милиции. Телефон дежурной части УВД Приморского края (4232) 214-312 или 02.