В Приморье обнаружено 16 подпольных нефтезаводов

За 10 дней операции "Нефть", проведенной сотрудниками УБЭП УВД Приморского края, удалось обнаружить и пресечь деятельность 16 нефтеперерабатывающих мини-заводов, проверить 67 нефтебаз, хранилищ и складов, составить 32 протокола об административном правонарушении. Кроме того, из незаконного оборота изъято материальных ценностей на сумму 128 тыс. руб.

Примечательно, что хищения - это не единственная статья доходов нефтежуликов. Например, после дополнительной проверки одного из нефтяных предприятий, занимающегося оптово-розничной реализацией ГСМ, выяснилось, что компания уклонилась от уплаты налогов в сумме более 1 млн руб.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по ст.188 ч.1 УК РФ (контрабанда) по факту вывоза дизтоплива через границу РФ на сумму 2,4 млн руб. Установлен и задокументирован дополнительный факт бункеровки судна, на котором без прохождения процедуры таможенного и пограничного контроля незаконно вывезено 80 тонн топлива.