Владельца "ниссановского" арсенала ждут в УВД

Автомашина "Ниссан Санни" без номеров, одиноко стоящая на ул. Снеговой во Владивостоке, привлекла внимание сотрудников Управления по борьбе с организованной преступностью УВД Приморского края. Как выяснилось, не зря.

В салоне автомобиля милиционеры обнаружили 4 самодельных оптических прицела, 4 автоматных магазина, пистолет, 2 глушителя и два изготовленных кустарным способом автомата АК 74.

Водитель машины, в которой находился подозрительный груз, так и не появился. По словам сотрудников милиции, другие версии, кроме той, что содержимое салона предназначалось для совершения преступлений, причем в составе группы, напрашиваются с натяжкой.