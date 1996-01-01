От барахолки до Интерпола

Несколько лет назад владельцы основного пакета акций ОАО "Сельхозрынок" для получения полного контроля над предприятием выкупали последние 6% акций общества у некоего ПОНОМАРЕВА за $75 тыс. Когда продавец акций получил деньги и решил, что сделка совершена, внезапно появились сотрудники милиции и попросили показать содержимое пакета, который он только что получил от владельцев.

В пакете вместо $75 тыс. было 75 тыс. руб. С этого момента в делах правоохранительных органов стал фигурировать Алексей Маркович СОРОКИН, гражданин двух государств, владелец трех владивостокских рынков, по подсчетам специалистов, укрывший от России более $10 млн, от США - около $2 млн.

Случай с покупкой акций "Сельхозрынка" в 2001 г. полностью отражает образ жизни и бизнеса Алексея Сорокина. Достаточно проследить дальнейший ход этого события.

Просто мошенничество

Появление сотрудников милиции в самый ответственный момент оказалось полной неожиданностью для Сорокина и нового директора рынка, который в тот день был с ним. Поэтому они не придумали ничего лучшего, как закрыться в машине, не реагируя на требование милиционеров выйти и разъяснить происшедшее. Вместо них это делали адвокат и сотрудник природоохранной прокуратуры г-н ЛЯЛЯКИН, прилетевшие на первый их свист. Лялякин орал на оперов, угрожал им, размахивая недействующим удостоверением сотрудника прокурора-криминалиста. Все это происходило во дворе двух редакций - телевидения и газеты, поэтому на шум, который поднялся после появления милиционеров, сбежались все журналисты, фотографы и телеоператоры.

Через час подозреваемые в мошенничестве вышли из джипа. Человеком, сопровождающим Сорокина, оказался генеральный директор рынка на ул. Комарова и приятель убитого два года назад на о. Русском Сергея ТРИФОНОВА - Валерий, которого в определенных кругах кличут "Сытый". Мужчины подтвердили окружившим репортерам факт сделки купли-продажи акций акционерного общества и почти искренне удивились, когда их спросили о мошенничестве.

Все происходящее было снято и зафиксировано. Однако, несмотря на огромное количество свидетелей и документальной съемки, через два месяца в прокуратуре появилась жалоба Сорокина, где он заявил, что один из сотрудников милиции жестоко ударил его в ухо, отчего он оглох и плохо себя чувствовал. По жалобе на несуществующие побои в отношении милиционера возбудили уголовное дело, которое тянулось около четырех лет.

Тем временем дело о мошенничестве начало давать сбои: единственный свидетель, который мог однозначно подтвердить намерение Сорокина "кинуть" Пономарева, - Валерий Сытый - практически стал инвалидом. В подъезде своего дома ему в лицо плеснули кислоты со словами "привет от Сорокина". После этого свидетель отказался от всех своих показаний, а потерпевший Пономарев, естественно, - от претензий к Сорокину. Жизнь дороже!

Как кинуть банк

Случай мошенничества, как показывают факты, не единственный. В середине 90-х бизнесмен Сорокин взял во Владбанке несколько кредитов на несколько сотен тысяч долларов. Заемные деньги он не вернул, а получить еще один кредит очень хотелось. Для этого он взял документы одного их двух рабочих, которые строили его коттедж, Сергея ГОРЕВА. Тайком оформив на его имя фирму "Листа", Алексей взял на Горева кредит в сумме $2,3 млн.

Затем охранник Сорокина обвинил рабочих стройки в краже кирпича. Кстати, это типичный метод работорговцев, когда не хотят выплачивать работникам зарплату и вгоняют их в несуществующие долги. Когда рабочие стали оправдываться от обвинений, их начали избивать. На следующий день Горева увезли и закрыли в контейнере, где он просидел почти до Нового года (дело происходило в декабре 1995 г.). Все это время его избивали, травили собакой, в итоге в конец измученный человек написал записку, что в своей смерти никого не винит. К счастью, его оставили в живых, выбросив из машины возле трассы. Больше идти было некуда, вернулся на стройку, но второго рабочего там не было - исчез, и о его местонахождении до сих пор не известно.

Вскоре выгнали на улицу и самого Горева, не ведающего о том, что он уже числился по бумагам не только руководителем компании "Листа", но и долларовым миллионером, на чье имя взял кредит Сорокин. Что удивляться тому, что благодаря таким дебиторам Владбанк в 1998 г. стал банкротом. Если, конечно, это не было заранее спланированной акцией, чтобы заинтересованные люди, имеющие к финансовому учреждению отношение, не сняли с банка-банкрота "сливки".

Разыскивается миллионер

В последнее время в местных СМИ появились публикации о том, что несчастному инвестору с двойным гражданством Алексею Сорокину не дают вкладывать деньги в российскую экономику. Человек, мол, обустроил Первореченский рынок - доброе дело для Владивостока сделал, а его в международный розыск объявили. Что касается рынка, правда. Реконструкция, а вернее, строительство нового торгового центра на месте рынка - инвестиции акционеров, чтобы получать доходы. Иначе какие с дачников и крестьян платежи?

Отметим, что Алексей Маркович и до этого реализовывал благие намерения, например, помогал инвалидам. Согласно бумагам, в конце 90-х он тоннами брал в Америке гуманитарную помощь в виде бесплатных куриных окорочков для владивостокского общества инвалидов. Только потом гуманитарный груз оказывался на рынках нашего города.

Что же до розыска, то Сорокина "объявили" еще 1 июня 2004 г., когда он решил укрыться в США от ответственности за контрабанду трех бронированных джипов марки "Ленд Круизер" 2003 г. выпуска. Отметим, что два автомобиля были привезены по заказу конкретных владивостокских бизнесменов, которые опасались за свою жизнь. Сорокин же и оформлял заказ на бронирование в американском штате Юта, в "Международной корпорации по бронированию автомобилей".

Согласно справке из этой корпорации, стоимость броневиков около $372,5 тыс., а не $84 тыс., как указал Алексей Маркович в таможенной декларации. В итоге в отношении русского американца возбудили уголовное дело, предъявив обвинение в уклонении от таможенных платежей в сумме около 3,5 млн руб. При этом заказчики бронированных джипов их так и не получили: машины до сих пор числятся арестованным имуществом.

По оценкам правоохранительных органов, Сорокин увел "в тень" более $12 млн. А сколько на самом деле?

Не зли Америку

С тех пор Сорокин боится приезжать в Россию. Его глазами, ушами и руками во Владивостоке стал охранник по прозвищу Макс Дикий. По слухам Дикий не очень-то и хочет, чтобы Сорокин возвращался в Россию. Вдали от хозяина у него больше свободы в распоряжении наличностью, которая капает с бизнеса на владивостокских рынках.

Российским правоохранительным органам известно о местонахождении разыскиваемого Сорокина, но у них нет возможности до него добраться, т.к. Сорокин является гражданином Америки, а родина демократии своих граждан, совершивших преступление на территории чужих государств, не выдает.

Что касается американских налоговых служб, то им есть за что точить на Сорокина зуб. Он не только въехал в США и получил гражданство, скрыв свою судимость (в 1986 г. ему дали 2 года условно с конфискацией за перепродажу краденого коньяка). Он укрыл от американского государства свои доходы, полученные в России более $2 млн, а, как известно, укрывательство налогов там карается наравне с убийством. Было бы ошибкой полагать, что сокрытие доходов от американского государства сойдет Алексею Марковичу с рук.

Просто до сего момента Сорокин еще ни разу не дал повода даже для привода в полицию. Там он ведет себя как добропорядочный законопослушный гражданин, понимая, что Америка - не Россия.