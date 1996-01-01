"Молодую семью" дважды обворовали

С неприятным "сюрпризом" столкнулись жители многоэтажного дома, построенного в Находке по программе "Молодая семья" и заселенного месяц назад.

На прошлой неделе в управление внутренних дел поступили заявления от новоселов о том, что 3 квартиры вскрыты злоумышленниками в тот момент, когда их хозяева отсутствовали. Спустя неделю набег повторился. Пользуясь тем, что соседи еще плохо знают друг друга и к тому же не успели сменить стандартные замки, преступники вскрыли еще 2 квартиры.

Подозрение пало на жильцов того же дома, въехавших в него по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Как известно, администрация Находки выделила под эту программу 12 квартир в доме, предназначавшемся молодым семьям.