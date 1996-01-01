Директора ОАО "Росмясомолторг" амнистировали

Прокуратурой Индустриального района Хабаровска в связи с амнистией прекращено уголовное дело в отношении гендиректора ОАО "Росмясомолторг" Евгения ВОЕЙКОВА, обвиняемого в невыплате заработной платы своим сотрудникам.

Как следует из материалов дела, Евгений Воейков с 01.02.2004 г. по 29.04.2005 г. из корыстной и иной личной заинтересованности не выплачивал заработную плату работникам ОАО "Росмясомолторг", долги по которой составили около 11 млн руб. По данному факту прокуратурой Индустриального района было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч.1 ст. 145-1 УК РФ.

Признав свою вину в совершенном деянии, подсудимый и его защитник заявили ходатайство о прекращении уголовного дела вследствие акта амнистии. Учитывая то, что преступление, в совершении которого обвинялся Воейков, относится к категории небольшой тяжести, возраст обвиняемого старше 60 лет и ранее наказание в исправительных учреждениях не отбывал, уголовное дело в отношении него прекращено. Это стало возможным благодаря Закону, принятому Госдумой от 9 апреля 2006 г. "Об объявлении амнистии в связи со 100-летием учреждения Государственной Думы в России".