Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Исполнительной власти независимый суд не нужен
В середине 70-х было диким представить себе, что можно судиться с властью, тем более оспаривать акты высших органов государственной власти. Тогда нельзя было привлечь к ответственности партийных работников, а судью, прокурора или следователя могли снять с работы за то, что он посмел вызвать на допрос жену секретаря райкома партии. За 15 лет много что изменилось, в том числе в судебной системе, но, на мой взгляд, реформа проходит не так, как она должна проходить, а в последнее время она вообще не проходит.
В последнее время судьям выделяют помещения для работы, повышают должностные оклады, проводится компьютеризация судов, но это не судебная реформа. Те изменения, которые происходили в стране, в том числе со стороны администрации президента, в основном были направлены на то, чтобы ущемить, умалить права и независимость судей.
В 1992 г. собственно началась судебная реформа. А в 1991 г. произошли события, названные ГКЧП. К власти пришли новые люди, они решили расправиться с гэкачепистами, тогда в отношении них было возбуждено уголовное дело. Генеральный прокурор был инициатором процесса, и все шло к тому, что виновные будут жестоко и строго наказаны. Тогда сами судьи поверили в то, что началась судебная реформа и служители Фемиды займут достойное место в обществе. На этом власть президента и осеклась, столкнувшись с судебной властью: суд не пошел на поводу ни у генеральной прокуратуры, ни у администрации президента и вынес по делу ГКЧП оправдательный приговор. Это судебное решение было отменено, дело передали другому судье, но и он вынес такое же решение.
Следующие события сопряжены с 1993 г., когда был расстрелян Белый дом и когда Конституционный суд пошел против администрации президента. Тогда Конституционный суд, мягко говоря, распустили. И вот в тот момент, действительно, поняли, что судебная реформа, такая, какая она должна быть, не нужна. Поэтому вся реформа заключалась в своего рода "косметических" переменах, связанных с материально-техническим обеспечением судов.
Если же говорить о суде как о независимой ветви власти, то он, к сожалению, не занял того места, которое должен был занять в обществе - независимый и справедливый.
Помните, сколько было шума и ажиотажа вокруг вопроса, который рассматривал Конституционный суд о возможности назначения президентом губернаторов? Сначала было решение, когда суд сказал, что нельзя президенту назначать глав субъектов федерации. Зато потом суд по существу напрямую не ответил на поставленный вопрос, но тем не менее занял такую позицию, что, в принципе, можно.
То есть речь идет о том, что у нас в стране закон не действует, а применяется только, когда он нужен. Получается, что перед законом по Конституции все равны, но некоторые еще равнее.
Кроме того, в последнее время наблюдается тенденция все большего сближения судов с прокуратурой и милицией. Был период, когда суды попытались дистанцироваться, в частности, от прокуратуры. Сейчас же судьи даже не считают нужным скрывать проявление необъективности в ходе судебного разбирательства. Причем такой подход стал в порядке вещей, и никто не скрывает, когда прокурор или помощник прокурора находится в кабинете судьи перед процессом, а в перерывах процесса, они могут даже чай пить вместе.
Согласно соцопросам, 73% населения не доверяют нашим судам. Например, люди, видели, или им казалось, что предварительное следствие велось необъективно, и рассчитывают, что суд разберется, а тут они наблюдают, что прокурор и суд вместе, о каком доверии может идти речь? Когда перед прениями государственный обвинитель советуется с судьей о квалификации или мере наказания, что в последнее время становится в порядке вещей, это недопустимо. Я с глубоким уважением отношусь к суду, потому что сам больше 20 лет проработал судьей. И говорю сейчас обо всех отклонениях в судебной системе потому что мнебольно как профессионалу. Я хочу, чтобы наши суды были высоко квалифицированны, чтобы люди уважали суд и верили в его справедливость.
Об авторе. Анатолий ПЫШКИН, адвокат, член Российского комитета адвокатов в защиту прав человека.
Новости тематики
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
Новости раздела
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха