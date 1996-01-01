Исполнительной власти независимый суд не нужен

В середине 70-х было диким представить себе, что можно судиться с властью, тем более оспаривать акты высших органов государственной власти. Тогда нельзя было привлечь к ответственности партийных работников, а судью, прокурора или следователя могли снять с работы за то, что он посмел вызвать на допрос жену секретаря райкома партии. За 15 лет много что изменилось, в том числе в судебной системе, но, на мой взгляд, реформа проходит не так, как она должна проходить, а в последнее время она вообще не проходит.

В последнее время судьям выделяют помещения для работы, повышают должностные оклады, проводится компьютеризация судов, но это не судебная реформа. Те изменения, которые происходили в стране, в том числе со стороны администрации президента, в основном были направлены на то, чтобы ущемить, умалить права и независимость судей.

В 1992 г. собственно началась судебная реформа. А в 1991 г. произошли события, названные ГКЧП. К власти пришли новые люди, они решили расправиться с гэкачепистами, тогда в отношении них было возбуждено уголовное дело. Генеральный прокурор был инициатором процесса, и все шло к тому, что виновные будут жестоко и строго наказаны. Тогда сами судьи поверили в то, что началась судебная реформа и служители Фемиды займут достойное место в обществе. На этом власть президента и осеклась, столкнувшись с судебной властью: суд не пошел на поводу ни у генеральной прокуратуры, ни у администрации президента и вынес по делу ГКЧП оправдательный приговор. Это судебное решение было отменено, дело передали другому судье, но и он вынес такое же решение.

Следующие события сопряжены с 1993 г., когда был расстрелян Белый дом и когда Конституционный суд пошел против администрации президента. Тогда Конституционный суд, мягко говоря, распустили. И вот в тот момент, действительно, поняли, что судебная реформа, такая, какая она должна быть, не нужна. Поэтому вся реформа заключалась в своего рода "косметических" переменах, связанных с материально-техническим обеспечением судов.

Если же говорить о суде как о независимой ветви власти, то он, к сожалению, не занял того места, которое должен был занять в обществе - независимый и справедливый.

Помните, сколько было шума и ажиотажа вокруг вопроса, который рассматривал Конституционный суд о возможности назначения президентом губернаторов? Сначала было решение, когда суд сказал, что нельзя президенту назначать глав субъектов федерации. Зато потом суд по существу напрямую не ответил на поставленный вопрос, но тем не менее занял такую позицию, что, в принципе, можно.

То есть речь идет о том, что у нас в стране закон не действует, а применяется только, когда он нужен. Получается, что перед законом по Конституции все равны, но некоторые еще равнее.

Кроме того, в последнее время наблюдается тенденция все большего сближения судов с прокуратурой и милицией. Был период, когда суды попытались дистанцироваться, в частности, от прокуратуры. Сейчас же судьи даже не считают нужным скрывать проявление необъективности в ходе судебного разбирательства. Причем такой подход стал в порядке вещей, и никто не скрывает, когда прокурор или помощник прокурора находится в кабинете судьи перед процессом, а в перерывах процесса, они могут даже чай пить вместе.

Согласно соцопросам, 73% населения не доверяют нашим судам. Например, люди, видели, или им казалось, что предварительное следствие велось необъективно, и рассчитывают, что суд разберется, а тут они наблюдают, что прокурор и суд вместе, о каком доверии может идти речь? Когда перед прениями государственный обвинитель советуется с судьей о квалификации или мере наказания, что в последнее время становится в порядке вещей, это недопустимо. Я с глубоким уважением отношусь к суду, потому что сам больше 20 лет проработал судьей. И говорю сейчас обо всех отклонениях в судебной системе потому что мнебольно как профессионалу. Я хочу, чтобы наши суды были высоко квалифицированны, чтобы люди уважали суд и верили в его справедливость.

Об авторе. Анатолий ПЫШКИН, адвокат, член Российского комитета адвокатов в защиту прав человека.