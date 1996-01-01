Бомжей скоро поставят на учет

Сотрудники ОМОНа УВД Приморского края проводят по Владивостоку рейд по выявлению лиц без определенного места жительства и детей-беспризорников, сообщил начальник Управления охраны общественного порядка УВД Приморского края полковник Геннадий ТАРАБАРОВ.

Как сообщает "Восток-Медиа", рейд продлится до 1 июля, беспризорные дети первоначально будут направляться в дежурную часть, где оформлением документов и выявлением их личностей займутся сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. После этого детей поместят в краевые центры реабилитации на улицах Сипягина и Маковского. Что касается бомжей, то с ними будут проводить дактилоскопическую экспертизу и проверять по картотеке.

Такой метод позволит сократить количество нераскрытых преступлений. Дактилоскопия поможет выявить лиц, находящихся в розыске или причастных к преступлениям. "С начала года уже выявлено 169 бомжей, совершивших преступления, и это не считая латентной преступности, когда заявители предпочитают не сообщать в органы", - отметил Геннадий Тарабаров. Заметим, что подобные рейды намечено проводить регулярно.