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Милицейский генерал отметил 55-летие
Пожалуй, сегодня трудно найти в крае человека, который бы не знал имени главного милиционера Приморского каря. В Приморье генерал-майор Николай ВАЧАЕВ прибыл в январе 2002 г. и сразу же активно приступил к работе в качестве начальника краевого УВД.
За время его пребывания на этом посту случалось разное, но, что бы там ни говорили, ситуация с обеспечением порядка в крае понемногу, но все же стала меняться к лучшему, чему во многом способствовали новые методы организации работы и ужесточение требований к самим сотрудникам милиции.
Впрочем, как отметил сам Николай Вачаев, ему и его подчиненным предстоит еще много работы по обеспечению порядка в городе и крае. А на вопрос, чего бы он сам себе пожелал в день юбилея, начальник краевого УВД ответил: "Самое важное для меня - это доверие между гражданами и правоохранительными органами". По мнению Николая Антоновича, если милиция и общество будут действовать вместе, проблема преступности не будет стоять так остро, как сейчас.
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