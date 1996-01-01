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Приморские милиционеры добрались до Казани
Участники мотопробега Владивосток - Санкт-Петербург, посвященного 70-летию образования ГАИ - ГИБДД Приморского края, приехали в Казань.
Стартовав 26 мая из Владивостока, мотоциклисты преодолели уже более половины пути. "Их прибытие в северную столицу намечено на 20 июня", - сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД.
Напомним, участниками мотопробега являются: начальник штаба Управления ГИБДД Приморского края полковник милиции Александр ШАКУРО; сотрудник краевого РЭО УГИБДД майор милиции Василий СТАРИНЕЦ, начальник отделения розыска краевой УГИБДД майор милиции Юрий ХИЛЬЧУК.
Почти три недели приморские милиционеры в штатском преодолевают расстояние в более чем 11 тысяч километров на трех японских мотоциклах "Хонда", останавливаясь в крупных городах. Их коллеги из других регионов уже знают о мотопробеге, поэтому без ночлега полковник и два майора не остаются. Японские мотоциклы сопровождает машина технического обеспечения.
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