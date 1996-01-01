В Дальнегорске задержали мошенницу, переодетую в форму сотрудника таможни. За несколько дней она выудила разные суммы денег у доверчивых пенсионеров. В милиции находятся 7 заявлений от потерпевших.

Дама оказалась гастролершей из Владивостока 1965 г.р. Форму сотрудника таможни она приобрела в Дальневосточном таможенном управлении во Владивостоке. Ей поверили, когда она рассказала трогательную историю о том, что работает воспитателем в детском саду и хочет показать детям спектакль, в котором главную роль играет сотрудник таможни.

В Дальнегорске мнимая "таможенница" заходила в подъезды жилых домов и расспрашивала жильцов о проживающих в доме пенсионерах, которых ей якобы надо переписать. Когда ей на звонок открывали двери, просила: "Я новая соседка, двери заклинило, не могу открыть, можно от вас позвонить мужу?" Позвонив, она спрашивала: "Ой, вы знаете, пока муж с работы доедет, пройдет столько времени, а мне сейчас квартиру открыть надо. Не могли бы вы занять мне 200-300 руб?" Пенсионеры охотно занимали. Одна 90-летняя бабушка отдала мошеннице 12 тыс. руб. - все свои сбережения на похороны.

В милиции выяснилось, что предприимчивая гражданка уже 2 года разыскивается Фрунзенским РОВД г. Владивостока. Женщина была трижды судима за подобные преступления. Суд тем не менее постоянно осуждал ее условно, учитывая, что у женщины есть малолетние дети. Сейчас в ожидании суда она находится в СИЗО и на сей раз вряд ли отделается условным сроком.