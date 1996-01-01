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Автоматная очередь

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Губернатор Сергей ДАРЬКИН подписал законопроект о порядке размещения объектов игорного бизнеса. После официального вступления закона в силу будет запрещено размещать казино, игровые автоматы, тотализаторы в жилых домах, торговых комплексах, на рынках, в магазинах, в зданиях вокзалов и аэропортов, на остановках, в учреждениях соцкультбыта.

"Люди, пристрастившиеся к игровым автоматам, просаживают свои зарплаты, стипендии, пенсии. Желание отыграться у "одноруких бандитов" многих толкает на тяжкие преступления. Я уже не говорю о самоубийствах, на которые идут разорившиеся и загнавшиеся себя в долги игроки. В то же время люди не задумываются о том, что дают мошенникам, которые перепрограммируют автоматы, заработать на себе сверхприбыль", - говорит начальник Управления милиции по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке и исполнению административного законодательства (УМБППР и ИАЗ) Анатолий РЕЗНИЧЕНКО.

Досье

В марте 2006 г. сотрудник арсеньевского ГИБДД взял в банке кредит в размере 150 тыс. руб. для погашения долгов, в которые он залез из-за проигрышей в местных залах игровых автоматов. Гарантом для выдачи кредита выступил начальник милиционера. Однако вместо того, чтобы отдать долги, игрок спустил всю сумму в игорном заведении. Загнав себя в тупик, милиционер покончил жизнь самоубийством. Теперь кредит придется выплачивать начальнику погибшего.

Сотрудники вышеназванного подразделения по представлению прокуратуры Приморского края уже около 2 месяцев проводят проверки залов игровых автоматов. По словам сотрудников милиции, самым сложным в исполнении законодательства об игорной деятельности в Приморском крае является Владивосток, особенно это касается Первомайского района. За 1,5 месяца на территории района было проверено 7 залов, из которых изъяли около 60 игровых автоматов.

По словам Анатолия Резниченко, проверки игорных заведений и дальнейшее разбирательство связаны с массой сложностей. Во-первых, в деятельность сотрудников милиции сразу начинают вмешиваться влиятельные должностные лица, "крышующие" игорный бизнес. При этом "крыши" давно поделены: чуть больше половины заведений находится под протекторатом ОПГ, остальная часть - под представителями всевозможных органов исполнительной власти, в том числе правоохранительных.

Во-вторых, даже если зафиксирован факт работы автомата с сорванными пломбами, то есть существует подозрение на то, что программное обеспечение автомата перестроено на меньший процент выигрыша вместо положенных 75%, то проверить это подозрение не представляется возможным. Центр стандартизации и метрологии - единственный орган в Приморье, имеющий возможность провести подобную экспертизу, просит у УВД за свои услуги по 30 тыс. руб. за проверку каждого автомата. Естественно, найти столько денег, чтобы проверить 60 автоматов, для милиции не представляется возможным. В-третьих, автоматы зарегистрированы по юридическим адресам в Москве, Туле и других городах России, т.е. далеко за пределами Приморского края.

Не говоря уже о том, что большинство изъятых автоматов не были зарегистрированы в налоговых органах и не имели соответствующих сертификатов, а значит, весь доход владельцы оставляли себе. Впрочем, оставлять есть что: по подсчетам сотрудников милиции, в день игровой зал с 15 автоматами в среднем приносит от $2 тыс. до $5 тыс. Что касается владельцев приморских автоматов, то большинство из них попросту игнорируют милицейские акты и даже не приходят для беседы в УВД.

Вместе с тем, как отмечают сотрудники правоохранительных органов, два дела уже дошли до суда, однако ни по одному из них суд не принял решения о конфискации. Все это дает возможность мошенникам спокойно продолжать свою незаконную деятельность. Таким образом, "вопрос о выведении игорных заведений за черту города" в последнее время для Приморья становится очень актуальным, - отмечает Анатолий Резниченко. - Надеемся, что наши законодатели обратят внимание на эту проблему".

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