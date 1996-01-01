Ядовитую посуду завезли челноки?

Партия опасной для здоровья пластмассовой и фарфоровой посуды, изготовленной в Китае, была изъята на таможне при попытке ввоза на территорию Приморского края.

После проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы специалисты Роспотребнадзора установили несоответствие качества посуды санитарным нормам. При исследовании в изделиях обнаружено повышенное содержание формальдегидов, в т.ч. свинца в 25-30 раз, что представляет реальную угрозу для здоровья и жизни людей.

"Опасную посуду, изготовленную в КНР компаниями "HENAN HYLINK IMP&EXP.CoLTD" и "Фу Цзян", намеревались ввезти из Китая представители одного из российских ООО", - сказал начальник отдела транспортного надзора на этапе ввоза Роспотребнадзора по Приморскому краю Светлана МОРОЗОВА.

После того как управление выдало заключение о несоответствии товара гигиеническим нормативам и уведомило об этом ДВТУ, во все таможни было направлено письмо о запрете ввоза аналогичной посуды. Тем не менее таможенники считают, что, возможно, злокачественная посуда проникла на местный рынок мелкими партиями с помощью челноков, у которых не требуют санитарно-эпидемиологических заключений и сертификатов соответствия.