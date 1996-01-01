Приставы сели за парты

На прошлой неделе сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) из различных регионов ДВФО перенимали опыт и вникали в тонкости работы на других территориях округа. После реорганизации службы такое мероприятие проводится впервые.

На учебно-методическом семинаре присутствовали представители центрального аппарата ФССП, Минюста РФ, Российского фонда федерального имущества, ГИБДД, а также судьи арбитражного и краевого суда. По мнению руководителя Управления ФССП по Приморскому краю Михаила СТЕПЧУКА, мероприятия такого рода ценны тем, что накопленный положительный опыт не остается закрытым внутри территории, а распространяется за ее пределами. Особенно это важно потому, что нынешнее законодательство устарело, и реализовывать его стало сложно.