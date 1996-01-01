Военкома сгубил жилищный вопрос

Гарнизонный суд Владивостока поставил точку в деле военного комиссара Приморского края генерал-майора Игоря СВЕНТИЦКОГО, признав его виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и злоупотреблении служебным положением. Приговор: 5 лет колонии общего режима, лишение звания "генерал" и штраф 50 тыс. руб.

До судебного заседания военком находился под подпиской о невыезде, а после оглашения приговора был взят под стражу в зале суда. По версии следствия, Игорь Свентицкий обманным путем получил квартиру во Владивостоке, в то время как им ранее было получено государственное жилье по предыдущему месту службы, в Магадане, где он был начальником областного военкомата. Ту квартиру военком приватизировал и продал, тем самым по закону потеряв право на получение еще одной бесплатной жилплощади. Кроме того, эту квартиру летом-осенью 2005 г. ремонтировали трое военнослужащих срочной службы. Выяснилось, что ремонт велся на бюджетные деньги, предназначенные для отставников министерства обороны.

В краевом военкомате комментировать приговор суда отказались. Правда, один из сотрудников оговорился, что, несмотря на неоднозначность личности военкома и достаточную аргументированность обвинения, по их мнению, приговор излишне суров.