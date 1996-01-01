Ночной разбой

Разбойное нападение произошло на трассе Уссурийск - Осиновка в Приморье

Как сообщили в пресс-службе краевого УВД, в минувшую пятницу, в 23 часа, на КП "Спасск-Дальний" обратился житель Иркутска 1960 года рождения, который сообщил, что в селе Осиновка его машину прижал к обочине автомобиль "Тойота Калдина". Трое мужчин, находившихся в "Калдине", угрожая ружьем, отобрали у потерпевшего 400 долларов США и скрылись. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Ведется поиск злоумышленников.