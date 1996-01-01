Берегись "авторывка"

Во Владивостоке появился новый вид уличного грабежа

Оказывается, крепко держать в руках сумку и беречь ее от проходящих мимо пешеходов недостаточно. Сумку у вас могут вырвать и пассажиры проезжающего мимо автомобиля. По данным пресс-службы УВД Владивостока, в городе уже зарегистрировано несколько случаев, когда рывок осуществлялся из окна замедляющего движение автомобиля. У жертвы в этом случае есть одна возможность найти похищенное - запомнить номер машины и срочно обратиться в милицию.