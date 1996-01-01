Береги автомобиль

По данным информационного центра УВД Приморского края, количество автомобильных краж и угонов с каждым годом увеличивается. Как не стать жертвой автоворов? Рекомендации автолюбителям дает полковник милиции, заместитель начальника Управления ГАИ УВД края Василий ГОНЧАРУК

Не оставляйте в машине ключи

Если выходя "на секунду" из машины на АЗС, для оплаты автостоянки или проверить не спущено ли колесо, вы имеете привычку оставлять ключи в замке зажигания, вероятность кражи авто повышается в несколько раз. Одно дело, когда охотятся конкретно за вашей машиной, и совсем другое, когда наркоманы в вечных поисках денег на очередную "дозу", не владеющие даже низшей квалификацией угонщика, поджидают любой более-менее приличный автомобиль. Выбор цели для них зависит исключительно от степени ротозейства водителя: увидел оставленный в замке зажигания ключ, прыгнул на сиденье - и ищи ветра в поле...

Досье За 5 месяцев 2006 г. в Приморье зарегистрировано 823 угона. При этом каждый третий житель края сегодня является автовладельцем.

Закрывайте машину на ключ

Выходя из салона за сигаретами, недостаточно взять с собой ключи. Нужно запереть машину и включить сигнализацию. Если машина "заказана" и ее уже некоторое время "пасут", воры воспользуются первой же возможностью оказаться в незапертом салоне, да и ключ от замка, аналогичный вашему, в их арсенале подручных средств наверняка имеется.

Старайтесь не оставлять ключи от машины работникам автостоянок или непроверенных автомастерских, даже если на этом очень настаивают: изготовить копию или слепок - минутное дело.

Не ставьте свою машину в малоизвестную мастерскую. Народные умельцы высверливают в замке зажигания микроскопическое отверстие. После такой несложной операции ваш автомобиль заведется даже ключом от почтового ящика.

Кстати, в последнее время участились случаи хищения ключей из карманов автовладельцев.

Блокируйте двери, закрывайте окна

Некоторые автоворы, чтобы дезориентировать и выманить водителя из машины, нагло открывали двери, хватали с сидений машин вещи или документы и убегали. Растерянные владельцы авто пускались в погоню, а в это время сообщники грабителя угоняли оставленную водителем машину.

Конечно, объектом краж могут быть и сами вещи из автомашин. В таких случаях похитители могут схватить сумочку или барсетку с сидений на светофорах или в пробке.

Не все злоумышленники работают по принципу "схватил и убежал". Некоторые предпочитают действовать особенно изощренно. Вот варианты лишь нескольких уловок, на которые автолюбитель "покупается" почти всегда: "Посмотри, у тебя колесо спустило", "У вас вмятина на заднем крыле - видели?", Не подскажите, как проехать?" и т.п. В этом случае даже если вы не оставите ключ в замке, сообщник бесшумно откроет противоположную дверь или окно и утащит ценную вещь.

Отбейте охоту у угонщика

Большинство угонов совершается, когда автомобиль припаркован возле дома, офиса или супермаркета. Уже сам факт, что авто оставили на достаточно долгое время, развязывает злоумышленнику руки. Профессионалы за короткое время взламывают даже самые современные охранные системы. Поэтому, приехав даже ненадолго, лучше разузнать, где находится ближайшая платная стоянка, и оставить машину там. Если все же приходится оставлять авто без присмотра на длительное время, можно сделать так, что угонщик просто предпочтет не связываться с вашей машиной. Оснастите машину несколькими противоугонными системами, как механическими, так и электронными. Хорошо, если их наличие будет заметно со стороны, тогда средства защиты одним лишь своим присутствием во многих случаях отбивают у злоумышленника желание связываться именно с вашим авто.