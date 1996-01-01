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В Находке двумя наркопритонами меньше

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В одном из жилых многоквартирных домов в Находке пресечена деятельность 2 точек сбыта наркотических средств. Привлечь наркоторговцев к уголовной ответственности помогло коллективное обращение жителей дома, отправленное в адрес главы администрации.

Письмо поступило в мэрию в конце марта этого года, сообщили в пресс-службе горадминистрации. В нем сообщалось о находящейся в одной из квартир дома точке сбыта наркотиков. Доведенные до отчаяния таким соседством люди требовали пресечь деятельность наркоторговцев и привлечь их к ответственности.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Находкинским межрайонным отделом Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, информация граждан подтвердилась. Более того, по тому же адресу была выявлена еще одна точка. Было установлено, что жительницы Находки, 24 и 38 лет, сбывавшие наркотики по улице Ленинградская, действовали в составе организованной группы. В отношении них возбуждены уголовные дела и в настоящее время избрана мера пресечения - арест.

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